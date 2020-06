San Carlo lancia le patatine al gusto porchetta alle erbe

Nuovo gusto (insolito a dire il vero e assai particolare) per le patatine San Carlo: siete pronti per la porchetta alle erbe? Si tratta del nuovo sapore ideato dalla vincitrice del concorso “Crea la nuova Piùgusto – Taste Hunter Edition”.

Il concorso si è tenuto da febbraio ad aprile 2020 (vi hanno partecipato più di 59.000 persone): lo scopo era quello di abbinare ingredienti insoliti per creare un nuovo gusto. Alla fine, la giuria di qualità ha scelto la Porchetta alle erbe in quanto espressione della tradizione culinaria italiana nonché dello street food italico. Si tratta ovviamente di una limited edition.

Francesca Biglio, la vincitrice del concorso (oltre a vedere la sua ricetta per le patatine San Carlo trasformata in realtà, ha vinto anche un viaggio di due settimane per due persone fra Spagna e Marocco), è felice di questa vittoria inaspettata: ama cucinare e sperimentare nuovi piatti, fattori che l’hanno spinta a ideare questo gusto insolito nel quale si mescola il sapore delle patatine con quello della porchetta cotta al forno, speziata con erbe e aromi tipici mediterranei.

Questo nuovo gusto farà parte della linea Piùgusto che propone i seguenti sapori: