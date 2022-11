San Cataldo: muore durante la grigliata di Halloween avvolto dalle fiamme del barbecue

di Manuela 2 Novembre 2022

Una tragedia ha colpito la cittadina di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta: Alessandro Tomasella, di 31 anni, è morto a causa della grigliata di Halloween. La vampata scatutita dall’accensione del barbecue non gli ha dato scampo: l’uomo è morto bruciato, avvolto dalle fiamme. A nulla sono serviti i tentativi di due amici di spegnere le fiamme: anche loro sono rimasti feriti.

Tutto è successo lunedì. Alessandro, la vittima e i suoi due amici, Salvatore Matraxia e Rosario Matraxia, avevano deciso di organizzare una cena di Halloween con tanto di barbecue. Secondo le prime ricostruzioni, Alessandro sarebbe stato investito in pieno da una fiammata nata dall’accensione della griglia.

L’uomo è stato colpito dalle fiamme a livello di torace, braccia e volto. Molto probabilmente aveva usato un liquido accelerante per aumentare le fiamme, ma in realtà gli inquirenti stanno ancora indagando in tal senso. Gli amici hanno provato a spegnere le fiamme, ma non ce l’hanno fatta, rimanendo feriti anche loro.

Chiamati i soccorsi, Alessandro Tomassela è stato subito portato al reparto Grandi Ustionati di Catania, ma per lui era troppo tardi: nonostante i tentativi di salvarlo, l’uomo è morto intorno alle 3 di notte. I suoi due amici, invece, sono ancora attualmente ricoverati: non sono i gravi condizioni e dovranno fornire ai carabinieri una testimonianza di quanto accaduto.

Il sostituto procuratore di caltanissetta ha deciso che non verrà eseguita l’autopsia. Il corpo è stato così riconsegnato alla famiglia per il funerale. Il 31 enne ha lasciato una compagna e una figlia piccola.

Purtroppo la stessa cosa era successa a luglio a Napoli: un uomo era morto dalla fiamma di ritorno scaturita dall’accensione del barbecue con dell’alcol etilico.