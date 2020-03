San Patrizio 2020: il Coronavirus rovina la parata a William e Kate

Stop alla parata di San Patrizio 2020: William e Kate hanno deciso di bloccare la storica parata anche se non proprio a causa del Coronavirus. Kate Middleton e William hanno deciso di fermare i tradizionali festeggiamenti per San Patrizio: pensate che è dal 119 che si teneva questa parata.

Solitamente Kate e William festeggiano San Patrizio con una serie di eventi ben precisi. I Duchi il 17 marzo vanno in Irlanda e assistono alla parata militare che celebra la Guardia irlandese. Poi Kate incontra la mascotte, un levriero irlandese. Il tutto si conclude poi con un boccale di birra per tutti. Ma quest’anno i Duchi dovranno rinunciare alla loro birra in pubblico (se la stanno bevendo in questo momento in privato non ci è dato saperlo).

Si potrebbe ipotizzare che il motivo di tale rinuncia sia legato all’epidemia da Coronavirus, ma a quanto pare il motivo è un altro. Il fatto è che il primo battaglione della Guardia irlandese è attualmente impegnato in Iraq e in Sudan, motivo per cui non ci sarà la parata quest’anno. Anche se i Duchi hanno festeggiato San Patrizio in anticipo: qualche giorno fa, durante un viaggio programmato in Irlanda, hanno fatto visita alla storica fabbrica della Guinness, ovviamente concludendo il tutto con il solito boccale di birra.