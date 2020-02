San Valentino con Antonino Cannavacciuolo a Villa Crespi: quanto costa?

Festeggiare San Valentino con Antonino Cannavacciuolo a Villa Crespi? Si può, ma quanto costa? In realtà non tanto quanto potete pensare. O meglio, sì, probabilmente più di quanto stiate immaginando, ma molto dipende dal tipo di opzione prescelta: lo chef, infatti, ha pensato a diverse proposte adatte a tutte le tasche.

L’idea di trascorrere un San Valentino 2020 a Villa Crespi non è certo male, ma il problema in questi casi è sempre e solo il vil denaro. Tuttavia il giudice di MasterChef Italia ha ideato diverse opzioni in modo da aumentare la platea di papabili ospiti. Ecco alcune delle proposte più smart:

torta “Desiderio” a 27,50 euro

scatola di cioccolatini a forma di cuore + Spumante millesimato del 2013 a 54 euro

Già così potreste fare bella figura (potete anche acquistarli direttamente nello shop online se Villa Crespi non è proprio dietro l’angolo per voi). Se proprio, poi, volete lanciarvi in serate mirabolanti, ecco che c’è il menu degustazione e il bistrot (il menu del 2019 per San Valentino costava 220 euro a persona, bevande escluse). E ancora: chi vuole strafare può sempre pernottare nelle suite. Potete scegliere anche qui diverse opzioni:

Dolce fuga romantica : 1 notte + cena romantica con menu degustazione Carpe Diem + colazione a la carta (a partire da 279,50 euro a persona a cui si possono aggiungere il massaggio di coppia “Duo Massage” al costo di 250 euro a coppia e il Welcome Villa Crespi con champagne, bouquet e biscotti a 150 euro)

: 1 notte + cena romantica con menu degustazione Carpe Diem + colazione a la carta (a partire da 279,50 euro a persona a cui si possono aggiungere il massaggio di coppia “Duo Massage” al costo di 250 euro a coppia e il Welcome Villa Crespi con champagne, bouquet e biscotti a 150 euro) Incanto d’amore : 2 notti + + cena romantica con menu degustazione Itinerario dal Sud al Nord Italia + trattamento per persona + barca privata al tramonto (a partire da 808 euro che aumentano se si aggiunge la degustazione di vini da 90 euro o lo champagne rosé afternoon tea con pasticceria fresca a 45 euro a persona)

: 2 notti + + cena romantica con menu degustazione Itinerario dal Sud al Nord Italia + trattamento per persona + barca privata al tramonto (a partire da 808 euro che aumentano se si aggiunge la degustazione di vini da 90 euro o lo champagne rosé afternoon tea con pasticceria fresca a 45 euro a persona) Amore e sapore: 2 notti + colazione a la carta + cena romantica con menu degustazione Itinerario dal Sud al Nord Italia + trattamento viso + 1 trattamento per lei + tisana personalizzata (a partire da 648 euro a persona che aumentano se si opta per l’aggiunta della degustazione vini 90 euro, seconda degustazione del menu Carpe Diem 150 euro)

Se per voi il conto in banca non è un problema, c’è ancora un’ultima opzione. Stiamo parlando del San Valentino a Villa Crespi alla modica cifra di 1.109 euro per due persone, a notte (a partire, se aggiungete altri servizi il prezzo aumenta) che comprende: