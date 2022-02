San Valentino, in arrivo i Baci Perugina firmati da Dolce&Gabbana

di Luca Venturino 7 Febbraio 2022

San Valentino è sempre più vicino, e per festeggiare la giornata degli innamorati Baci Perugina, cioccolatino romantico per eccellenza, ha annunciato una nuova edizione limitata in collaborazione con Dolce&Gabbana, battezzandola “Amore e Passione”.

Non si tratta della prima volta che moda e cioccolato si trovano a giocare nella stessa squadra: un mesetto fa, infatti, gli stessi brand annunciarono una linea di dolciumi (anche questa in edizione limitata) per il centesimo anniversario del Bacio. Per “Amore e Passione”, però, gli stilisti hanno optato per una soluzione più appariscente, che riprende i colori (manco a dirlo) della passione amorosa: l’incarto dei cioccolatini è rosso con scritte in oro, mentre le confezioni sono tempestate di gemme e pietre preziose rosse e brillanti. Anche la ricetta è stata leggermente alterata per l’occasione: il morbido cuore di gianduia, che protegge l’iconica nocciola intera, è infatti arricchito con piccoli cristalli al gusto di lampone e poi avvolto da una copertura color rubino.