Tom Hanks ha inventato un nuovo cocktail: il Diet Cokagne

Tom Hanks può tutto: anche inventare di punto in bianco un nuovo cocktail che, a dispetto degli ingredienti, pare non sia malaccio. Ecco a voi il Diet Cokagne!

di Manuela Chimera 16 Gennaio 2023

Ci sono persone che possono fare di tutto nella loro vita. Anche creare a un nuovo cocktail che, nonostante gli ingredienti, alla fine pare che non sia poi così male. Stiamo parlando di Tom Hanks che ha inventato di sana pianta un nuovo cocktail, il Diet Cokagne. Con buona pace di chi partecipa al Dry January, il cocktail è stato definito “vergognosamente buono”.

Tom Hanks si mette a inventare cocktail

Giustamente potreste chiedervi perché Tom Hanks si sia messo a inventare cocktail di punto in bianco. Beh, l’attore ha spiegato la genesi del Diet Cokagne durante il The Late Show with Stephen Colbert. In pratica l’attore 66enne si trovava al Café Carlyle di New York City insieme alla moglie, Rita Wilson e ad alcuni amici.

Ad un certo punto i due ordinano una bottiglia di champagne per celebrare qualcosa. Hanks ha spiegato di non essere un grande bevitore: solitamente ordina una Diet Coke. Mentre i camerieri versavano lo champagne nei flute come se si trovassero in un episodio di The Bachelor, ecco che a Tom Hanks è venuta l’idea di chiedere loro di versare un bicchierino di spumante nella sua Diet Coke.

Tutti coloro che erano al tavolo con lui e la moglie gli hanno dato del pazzo: mescolare dello champagne con una Diet Coke? Però Hanks ha tenuto duro: anche lui voleva festeggiare, ma a modo suo. Così ha bevuto un sorso di quell’improbabile mix e, sorpresa delle sorprese, era inaspettatamente buono.

Mentre Hanks raccontava l’aneddoto a Stephen Colbert, ecco che il presentatore ha voluto sperimentare in prima persona questa miscela. Così da sotto la scrivania ha tirato fuori due bicchieri pieni di ghiaccio, una lattina di Diet Coke e una bottiglia di Champagne Veuve Clicquot. A questo punto Hanks ha versato la Diete Coke, spiegando che beve questa tipologia di bevande in quanto soffre di diabete di tipo 2.

Mentre l’attore versava lo champagne sopra la Coca Cola, Colbert ha scherzato sostenendo che di sicuro era questo a cui pensavano i ragazzi di Veuve Clicquot, ribadendo che la ricetta di questo cocktail doveva essere elencata nel Libro dell’Apocalisse.

Prendendo il bicchiere, Colbert ha ammesso che quella bevanda frizzante color marroncino chiaro gli ricordava un Aperol Spritz americano. Dopo il primo sorso, ecco che Colbert ha ammesso che quel cocktail era “stranamente, sorprendentemente, vergognosamente buono”.

Per quanto riguarda il nome, Hanks ha semplicemente combinato le parole Diet Coke e Champagne per formare Diet Cokagne. Il cocktail ha fatto poi la sua comparsa anche su Today con Hoda e Jenna. Anche i due conduttori hanno ammesso che era buono e che aveva il sapore di una Coca Cola alla ciliegia, come se fosse una classica Coca Cola, ma meno dolce a causa della presenza dello champagne.

Ok, se non dovete guidare o lavorare, tutti a provare il Diet Cokagne: confermate la sua bontà?

Ecco il video su YouTube dove Tom Hanks prepara in diretta il cocktail Diet Cokagne al The Late Show with Stephen Colbert: