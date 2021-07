di Manuela 26 Luglio 2021

Continuano i roghi nella zona di Oristano: in Sardegna gli incendi distruggono 20mila ettari fra oliveti, campi e aziende agricole.

Si parla di 20mila ettari di territorio devastati, 1.500 persone sfollate e numerosi animali e greggi a rischio: tutto per colpa dell’incendio scoppiato nella zone del Montiferru. Il fuoco è arrivato dalla zona di Oristano a quella dell’Ogliastra, percorrendo 50 km e ancora non si ferma.

7.500 fra Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Carabinieri, Polizia di Stato e volontari stanno cercando di domare e fiamme che minacciano anche case e abitazioni. Sono sette i Canadair costantemente in volo e altri due stanno arrivando dalla Francia su richiesta del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Inoltre si sono levati in aria anche 11 elicotteri della flotta regionale.

Ma nonostante tutti ciò il rogo continua a divampare. Il problema è che il vento e le alte temperature di questi giorni hanno contribuito ad alimentare le fiamme. Il fuoco si è propagato velocemente circondando Santu Lussurgiu e poi Cuglieri. Il paesino è stato circondato dalle fiamme pe tutta la notte, costringendo così 200 persone a sfollare.

Idem dicasi per gli abitanti di Sennariolo. Poi le fiamme sono avanzate fino a Porto Alabe. Nel frattempo, il vento di scirocco ha riacceso i focolai nella frazione di San Leonardo a Santu Lussurgiu: anche qui 50 famiglie sono state allontanate dalle loro case.

Il rogo purtroppo ha poi raggiunto anche l’olivasto millenario Sa Tanca Manna, uno dei simboli di Cagliari. Per tali motivi, Christian Solinas, presidente della Regione, ha chiesto al Governo un sostegno economico immediato per parare i danni. Inoltre ha anche chiesto che una quota del PNRR venga subito destinata alla Regione. Intanto Mara Carfagna, ministro per il Sud, ha garantito che la Sardegna non sarà lasciata da sola.

Ma la Sardegna non è stata l’unica vittima degli incendi quest’estate: a giugno nel Salento roghi multipli avevano distrutto numerosi uliveti.