Sardegna, il territorio di Berchidda viene colpito da 40 minuti di grandine: distrutto il 70% di uva

di Luca Venturino 6 Settembre 2022

Quaranta minuti di tempesta di ghiaccio si sono abbattuti sul territorio di Berchidda, settimo Comune della Sardegna per superficie vitata, distruggendo circa il 70-80% di uva: questi i numeri emersi dalla più recente rilevazione della divisione regionale della Coldiretti. Non si tratta, ovviamente, della prima grandine di quest’estate; ma l’eccezionale portata distruttiva di questo singolo episodio ha praticamente risparmiato appena un terzo del raccolto che, secondo le previsioni degli stessi produttori locali, si preannunciava ottimo sia come qualità che quantità.

Fortunatamente i grappoli che sono riusciti a salvarsi dalla furia della grandine promettono una produzione di ottima qualità: il rimpianto, in questo contesto, è che sarà in quantità particolarmente ridotte. “È davvero difficile per qualsiasi impresa sopportare perdite così importanti” ha commentato a tal proposito il presidente di Coldiretti Nord Sardegna Battista Cualbu: oltre agli evidenti e ingenti danni economici, infatti, occorre considerare anche la crudele beffa di vedersi sottrarre dalle mani il lavoro di una intera stagione produttiva.

“Si fa fatica a galleggiare in annate come queste dove alle problematiche conosciute del settore si è aggiunto un caro prezzi senza precedenti” ha aggiunto il direttore di Coldiretti Nord Sardegna Ermanno Mazzetti. “Con eventi come questi, tra l’altro reiterati, l’impresa è quella di tenere in piedi l’azienda stessa. Perdite che manderebbero KO chiunque che le aziende vitivinicole riescono ad affrontare comunque con tanta dignità e realismo”.