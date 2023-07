Scuola elementare fa una raccolta fondi, Rishi Sunak dona un vino da ben 10 sterline

di Luca Venturino 3 Luglio 2023

Di tanto in tanto è anche giusto mettere in discussione l’autorità dei modi di dire. Vogliamo dire, è vero che l’importante è il pensiero, ed è altrettanto vero che – soprattutto nel mondo del vino, dove sovente si rischia di finire per “bere” l’etichetta e non il contenuto della bottiglia – l’abito non fa il monaco; però caspita: possibile che non ci fosse un regalo più adatto che una bottiglia di Merlot da dieci sterline? Ci stiamo naturalmente riferendo alla più recente controversia che ha visto come protagonista Rishi Sunak, primo ministro del Regno Unito, che ha donato la bottiglia in questione a una scola elementare che aveva organizzato una raccolta fondi.

“Non preoccupatevi, se il regalo non vi piace ho ancora lo scontrino per il reso!”

Meglio mettere un po’ di puntini sulle i. Stando a quanto riportato dal The Mirror la Leybrun Primary School aveva organizzato una raccolta fondi con l’obiettivo di acquistare dei nuovi computer per gli alunni, e il primo ministro Rishi Sunak avrebbe deciso di donare una bottiglia di Merlot acquistato direttamente dallo shop della Camera dei Comuni. Il prezzo, come accennato, era di dieci sterline. L’agitata stampa d’Oltremanica non l’ha presa troppo bene.

“Onestamente siamo scioccati, dico sul serio” ha commentato a tal proposito Mel Wise, presidente dell’Associazione Genitori, Insegnanti e Amici della scuola elementare in questione. “Ovviamente, i bambini della sua stessa circoscrizione [la Leybrun Primary School appartiene allo stesso collegio elettorale di Sunak, ndr] valgono tutte quelle dieci sterline. Non fraintendetemi, non ci aspettiamo certo che ci dia migliaia o milioni di sterline; ma qualcosina in più di dieci non sarebbe stato male”.

Ehi, però guardiamo il lato positivo: Rishi Sunak in persona ha firmato l’etichetta, e magari con il vortice mediatico innescato dall’azienda la bottiglia di vino in questione potrebbe acquisire un buon valore all’asta… Come dite? Le autorità scolastiche l’hanno messa in palio a una lotteria con biglietti che costavano appena una sterlina? Ah, che gran peccato. E alcuni genitori hanno detto che avrebbero dovuto restituirla al mittente? Oh my.

Nulla contro il produttore o il vino in sé, ci mancherebbe, che d’altronde non abbiamo mica avuto modo di assaggiarla: quel che è certo è che l’offerta dello shop della Camera dei Comuni avesse delle bottiglie decisamente più indicate per un’occasione del genere; tra cui degli Champagne acquistabili al prezzo di 35 sterline e una lunga selezione di whisky scozzesi, stando a quanto lasciato trapelare.