Se avete voglia di panettone d’estate, La Notte dei Maestri del Lievito Madre sta per tornare

Dove? A Parma, e più precisamente alla Pilotta, nel Piazzale della Pace. Quando? Tra poco meno di una settimana: lunedì 21 luglio. Cosa? La decima edizione de La Notte dei Maestri del Lievito Madre. Insomma: panettone in una sera di mezza estate.

Un solo protagonista, dunque, con quarantotto accademici del lievitato raccolti alla sua corte – tutti pronti a presentare le proprie personali declinazioni, dalle varianti classiche alle reinterpretazioni più audaci: dolci, com’è chiaro; e ancora salate, con corpo più leggero e anche e soprattutto estive.

L’evento è organizzato dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, con il patrocinio del Comune di Parma e Parma Food Valley e con la partecipazione di ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana: diamo un’occhiata al programma e alle norme operative.

Il programma de La Notte dei Maestri del Lievito Madre 2025

Pronti via alle ore 18. Le mappe indicano il Palazzo del Governatore (civico 19 di Piazza Garibaldi) dove, in seguito alla presentazione dell’evento e dei progetti dell’Accademia, il corteo dei Maestri prenderà le via del centro fino ai Trottatoi della Pilotta, accompagnati dalla Banda Giuseppe Verdi di Parma.

Dalle 20 fino a mezzanotte il programma si fa più semplice e goloso – degustazioni e assaggi liberi fino a esaurimento scorte delle specialità preparate dai Maestri dell’Accademia. Per accedere sarà necessario acquistare un braccialetto solidale solidale con un contributo minimo di cinque euro presso gli stand dell’Emporio Solidale di Parma, a cui sarà poi devoluto l’intero ricavato.

Un ultimo colpo di riflettore sulla fascia oraria 18 – 19, prima della sfilata in corteo: l’occasione sarà matura per presentare i prodotti lievitati realizzati in sinergia tra giovani talenti e Maestri Senior dell’Accademia; e ci sarà anche spazio per qualche anticipazione del Panettone World Championship 2025.

Il Campionato si terrà dal 14 al 17 ottobre a Verona con la finalissima il 18 ottobre a Host Milano e che vedrà sfidarsi le nazionali di Argentina, Australia, Brasile, Cina, Cuba, Francia, Germania, Giappone, Perù, Spagna, Taiwan e Venezuela. Tra i grandi ospiti della finale sono stati già annunciati il Maestro Iginio Massari, Antonio Bachour, Angelo Musa e Roy Shvartzapel,