I trend del panettone nel 2025: dietro le quinte della classifica di Dissapore

Dietro le quinte del panel dedicato alla classifica del panettone di Dissapore si scoprono le tendenze dei lievitisti: in un video, cosa c'è da sapere sull'andamento di quest'anno.

Inflazione per inflazione, tanto vale dare un senso a un lievitato da 40 euro al chilo. Questo è quanto ci siamo detti, tra redattori consacrati all’assaggio dei panettoni artigianali, durante il panel test per la classifica del 2024. Prodotti più generosi in sospensioni – quindi canditi e uvette -, forse volti a giustificare un aumento dei prezzi che, beninteso, è proporzionalmente inferiore a quanto si possa constatare tra gli scaffali del supermercato.

Panettoni mediamente migliori, complice il superamento della (brutta) moda di cuocere poco e male il prodotto, capaci di giustificare il proprio prezzo in virtù di una stabilità produttiva raggiunta: questo è quanto vi dobbiamo stando alla nostra statistica interna, basata su assaggi ripetuti, di anno in anno, di un gran numero di “big” nel campo.

A proposito di tendenze, anche l’ascesa del pandoro sembra essersi fermata: la curva ha raggiunto l’apice oramai, ed è in piena discesa. Difficile giustificarne il prezzo, agli occhi di un consumatore seppur gastronomicamente accorto, difficile garantire a un prodotto dalla shelf-life tanto breve (mediamente il pandoro ha una data di scadenza inferiore rispetto a quella del panettone) vendite sufficienti.

Senza contare la difficoltà della produzione in sé. Insomma, i pandori che si sono classificati quest’anno meritano la spesa, ma non sapremmo consigliarvene molti altri.

La premiazione

Un lavoro reso possibile anche dai nostri sponsor, che mai come quest’anno hanno attivamente partecipato attivamente alla premiazione dedicata alle classifiche. Negli spazi di Mercato Centrale Torino, Con Molino Dallagiovanna abbiamo illustrato il potenziale e gli (attuali) limiti legati all’intelligenza artificiale nel marketing, nella logistica e persino nella produzione in laboratorio, mentre con Le Piantagioni del Caffè ci siamo focalizzati sull’importanza di una buona miscela in pasticceria, imparando con il pubblico di appassionati e professionisti presenti a degustare la tazzina. Un tema quantomai attuale.