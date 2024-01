Se una mangiata di funghi ti costa una notte con Leonardo DiCaprio

Durante l’ultima puntata di Storie di donne al bivio su Rai 2 ecco che Flavia Vento ha colto l’occasione per parlare di alcuni dei suoi flirt più famosi. E ha ricordato con grande nostalgia e rimpianto quella volta in cui è sfumata una notte con Leonardo DiCaprio a causa di una mangiata di funghi non troppo salutari. Esatto, proprio così: secondo quanto riferito da Flavia Vento un’intossicazione alimentare da funghi le ha rubato uno dei suoi sogni, passare una serata con Leonardo DiCaprio.

Flavia Vento, Leonardo DiCaprio e i funghi, un insolito triangolo

Quanto Renato Zero cantava “Il triangolo no, non l’avevo considerato” di sicuro non pensava a quell’insolito triangolo formato da Flavia Vento, Leonardo DiCaprio e i funghi in questione. Ma cosa c’entra Leonardo Di Caprio con Flavia Vento? Tempo fa lei non parlava di Tom Cruise?

In effetti sì: era il 2021 e Flavia Vento era convinta di chattare sui Twitter (all’epoca era ancora Twitter, non ancora X) con Tom Cruise. Dopo aver lasciato un commento sul profilo dell’attore, Flavia Vento aveva ricevuto un messaggio su Twitter da un account che si spacciava per Tom Cruise, con tanto di numero di telefono su cui sentirsi.

Flavia Vento aveva raccontato di essere davvero convinta che dall’altra parte ci fosse l’attore, nonostante qualche amica avesse cominciato a sospettare che qualcosa non quadrasse, visto che c’era stato solo uno scambio di messaggi su WhatsApp e mai una videochiamata. Anzi: ogni volta che lui provava a fare una videochiamata, stranamente la linea cadeva. Poi erano arrivate le richieste di soldi e Flavia Vento aveva capito di essere stata truffata.

Ma questa volta pare che le cose siano andate diversamente. Ospite di Storie di donne al bivio, dopo aver raccontato del suo flirt con Totti (sottolineando che tutto sarebbe successo prima che lui si mettesse con Ilary Blasi), ecco che ha parlato della storia d’amore con il figlio di Sergio Leone fino ad arrivare all’ultimo decennio di castità.

Tuttavia è qui che arriva la svolta inaspettata: il suo più grande rimpianto è collegato a Leonardo DiCaprio. Senza specificare bene dove e come, Flavia Vento ha spiegato di essersi incrociata diverse volte con l’attore (alla stessa festa insieme ad altre centinaia di persone? Nella stessa città? In generale negli Stati Uniti?), ma solo una di queste volte lui le disse che voleva passare la serata con lei (sicuri sicuri che fosse proprio lui? No, perché la storia con Tom Cruise ci ha insegnato un’altra cosa).

Tutto bene quel che finisce bene? Finalmente il sogno di una vita che si realizza? Quella crush sempre sognata che si avvera? Nein, nein, nein, visto che la soubrette ha spiegato di non essere potuta uscire quella sera con DiCaprio a causa di un’intossicazione da funghi. Flavia Vento parla di una notte d’inferno (non scende nei dettagli, ma quando si parla di intossicazioni alimentari sappiamo tutti benissimo a quali sintomi ci si riferisce) che non ha voluto imporre al grande DiCaprio.

Dei funghi si sono parati lungo la strada di Flavia Vento verso il tanto agognato Leonardo DiCaprio. Lo sappiamo, sembra quasi l’incipit di uno shojo manga in cui la protagonista ha una crush per un personaggio famoso, ma dei funghetti maligni si mettono di mezzo. Ma non lo è: secondo Flavia Vento è quanto accaduto. Non possiamo fare a meno di chiederci se anche DiCaprio ogni tanto ripensi a quei funghetti che potrebbero avergli cambiato la vita (in che senso, sta a voi deciderlo).