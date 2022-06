Semi di Chia di Carrefour: richiamo per rischio allergeni

di Manuela 9 Giugno 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito di Carrefour: sono stati ritirati dal commercio diversi lotti dei Semi di Chia di Carrefour a causa di un rischio allergeni. Sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli risulta essere quella del 7 giugno 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Semi di chia, mentre il marchio del prodotto è Carrefour e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è GS S.p.A. Sull’avviso di richiamo non è indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre il nome del produttore è Pedon S.p.A., con sede dello stabilimento in via del Progresso 32 a Colceresa (VI).

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

27/01/23: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 27 gennaio 2023

04/03/23: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 4 marzo 2023

16/04/23: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 16 aprile 2023

In tutti i casi l’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 250 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, più precisamente la possibile presenza dell’allergene soia non dichiarato in etichetta. Nelle avvertenze si raccomanda alle persone allergiche alla soia di non consumare i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione e di restituirli presso il negozio. Viene anche specificato che il prodotto in questione non rappresenta un rischio per i consumatori non allergici alla soia.

Sempre per lo stesso motivo, la settimana scorsa sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti dei semi di chia di DBT e Cucina e Sapori.