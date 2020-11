Semi di lino, zucca, girasole, sesamo, bacche di goji di Linwoods: richiamo per rischio chimico

Nuovo richiamo sul sito Salute.gov: è stato ritirato dal commercio un lotto dei Semi di lino, zucca, girasole, sesamo, bacche di goji di Linwoods a causa di un rischio chimico. In questo caso, la pubblicazione dell’allerta sul sito porta la data del 25 novembre 2020, mentre sull’avviso di richiamo la data è quella del 24 novembre 2020.

La denominazione di vendita esatta del prodotto ritirato è Semi di lino, di zucca, di girasole, di sesamo, bacche di goji bio, mentre sia il marchio del prodotto che il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato che il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore che il nome stesso del produttore è Linwoods, con sede dello stabilimento in 190 Monaghan Road ad Armagh nell’Irlanda del Nord, Regno Unito.

Il numero del lotto interessato dal richiamo è L29520, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione di ottobre 2021 e unità di vendita da 200 grammi.

Il motivo del richiamo è la presenza di ossido di etilene nell’ingrediente semi di sesamo in quantità superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per questo motivo nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non mangiare il prodotto in questione, quello con lotto L29520 TMC 10 2021 e di riportarlo presso il punto vendita di acquisto.