Senigallia: apre in centro Casa Nana, il curioso format di Patatas Nana

di Luca Venturino 1 Giugno 2023

Non è un bar, non è un cocktail bar e non è un ristorante. Ci stiamo riferendo a Casa Nana, un luogo dove di giorno si possono acquistare le chips in busta di Patatas Nana e che alla sera, dalle ore 18 fino all’una di notte, si trasforma in un laboratorio creativo con cibo, buon vino e musica. Casa Nana si affaccia nel cuore del centro storico di Senigallia, Piazza del Duca numero 10, e, come d’altronde suggerisce il nome, è il quartiere generale di Patatas Nana, realtà famosa per le sue chips in busta fondata da chef Michele Gilebbi e Francesco Mazzaferri.

Casa Nana apre in centro a Senigallia: tutti i dettagli del nuovo locale

Una declinazione del concept di aperitivo, una “succursale” del progetto originale, uno spazio per sperimentare e assaggiare: Casa Nana si propone, come accennato in apertura di articolo, come un luogo in cui alla luce del giorno si possono acquistare tutti i prodotti firmati Patatas Nana mentre, quando cala la notte, indossa le vesti del punto d’incontro tra cibo, vino e musica.

Attenzione, però: come vi abbiamo già anticipato non è un bar (quindi, tanto per intenderci, niente caffè, cappuccini, tè o altri tipi di bevande), non è un cocktail bar e soprattutto non è un ristorante nel senso stretto. Ciò non significa, tuttavia, che non ci sarà di che riempirsi la pancia: sulla carta delle tapas figurano Giardiniera di Morgan, acciughe conservate nel burro, ciotola di gazpacho, tramezzino al granchio e insalata russa, croissant cotto e tartufo estivo, flauto Iberico patanegra y tomate, rustici di pasta sfoglia, sandwich pastrami, Cecina de Buey, toast di brioche, salmone affumicato e mascarpone, Caviale nero Adamas, formaggio del giorno e pane e cioccolata Brave Beans.

Non mancheranno, per di più, le nuove chips di Patatas Nana al tartufo nero, proposte in un abito argento specchiato; mentre da bere i clienti potranno scegliere tra Sangria, i Gin marchiati Patatas Nana e una lista di vini naturali. Ancora qualche riga da dedicare alle norme operative: Casa Nana è aperta dal martedì alla domenica, dalle nove del mattino all’una di pomeriggio e poi ancora dalle diciotto fino all’una di notte.

Il locale si declina su una superficie di 140 metri quadrati complessivi, con due grandi balconi e ampi spazi per sedersi o, diversamente, farsi un drink & chips al volo e quattro chiacchiere con gli amici. C’è ancora una ultima, importante regola: non si accettano prenotazioni.