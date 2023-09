Señorio a Milano è il primo “Restaurante Autentico Español”, lo ha deciso il Governo spagnolo

di Manuela Chimera 14 Settembre 2023

Andiamo a Milano perché qui il ristorante Señorio è diventato il primo locale in Italia a potersi fregiare del titolo di “Restaurante Autentico Español”. Ad attribuire questa etichetta è stato niente meno che il Governo spagnolo, con tanto di consegna della targa dedicata a quei ristoranti capaci di celebrare la cultura spagnola nel mondo.

Señorio a Milano, il primo “Restaurante Autentico Español”

Questa situazione non vi ricorda un po’ una proposta fatta qualche tempo da Francesco Lollobrigida e finita nel decreto Made in Italy in merito alla possibilità di attribuire ai ristoranti italiani sparsi per il mondo un bollino identificativo? Magari ci si era ispirati proprio alla Spagna, vallo a sapere.

Il Señorio è un ristorante di alta cucina iberica aperto un anno fa in via Bramante 13, a Milano. Appartenente al gruppo Para Comer Algo, è il primo ristorante in Italia che ha ottenuto la targa di “Restaurante Autentico Español”.

Il ristorante di via Bramante 13 a Milano è il primo in Italia a ricevere dal Governo Spagñolo la targa di Restaurante Autentico Español, dedicata ai ristoranti che celebrano la cultura iberica nel mondo Restaurante Autentico Espanol dal Governo di Spagna.

Questa certificazione ha richiesto un anno di ispezioni in incognito da parte della commissione di Restaurants from Spain, quel progetto promosso da ICEX Espana Importacion e Inversione che è nato per premiare quei ristoranti spagnolo capaci di distinguersi all’estero e di diventare veri e propri ambasciatori dell’enogastronomia spagnola nel mondo.

Dell’ICEX fanno fra l’altro parte anche il ministero dell’Agricoltura, la Spanish Wine Federation e la Royal Academy of Gastronomy di Spagna. Fra i criteri presi in esame per attribuire il riconoscimento figurano anche:

l’identità spagnola del progetto

la proposta gastronomica

la provenienza della materia prima usata

le atmosfere spagnole

l’allestimento della sala

l’attività di comunicazione

Effettivamente, da Señorio Milano tutto pare gridare “Spagna”. A partire dal personale: sia quello di cucina che di sala è del tutto spagnolo. Idem dicasi per le materie prime usate e gli ingredienti: sono presenti più di 90 denominazioni originali. Anche i vini hnno più di 300 etichette spagnole. La stessa cosa vale poi per gli arredi e le ricette dello chef David Arellano Hidalgo.

Ricardo Medina, direttore di Señorio Milano, ha così dichiarato: “A nome di tutto il team, dalla cucina alla sala a chi sta dietro le quinte, possiamo dire di essere estremamente orgogliosi di questa targa. Per noi è importantissimo aver portato la Spagna più autentica in Italia, farla conoscere attraverso il suo vastissimo patrimonio gastronomico e vinicolo e diventare così un punto di riferimento non solo per italiani e stranieri, ma anche per gli stessi spagnoli a Milano e in Italia. Non solo alta cucina e selezione del meglio delle produzioni iberiche, a breve lanceremo un nuovo format per raccontare nuove suggestioni della nostra Spagna. A un anno dall’apertura, sentiamo che questo traguardo sia più di tutto un nuovo inizio per Señorio”.

Una precisazione doverosa. In realtà per il 2023 Señorio ha ricevuto ben due certificazioni. La prima è quella appena vista di Restaurante Autentico Español, attribuita dal governo Spagnolo. La seconda, invece, è quella di Restaurant from Spain, attribuita direttamente da ICEX. Per quanto riguarda il titolo di Restaurante Autentico Español, il Señorio è il primo in Italia ad aver ottenuto tale riconoscimento.

Tuttavia non è il primo ristorante spagnolo in Italia a potersi fregiare del secondo titolo, quello di Restaurant from Spain. Ci sono infatti altri ristoranti che hanno già ottenuto tale titolo da parte di ICEX: