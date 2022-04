Senti che fame! Nonna pensaci tu: il nuovo programma di Lidia Bastianich e Anna Moroni

di Manuela 5 Aprile 2022

Tutti pronti per il nuovo programma di cucina di Food Network? Sta per arrivare, infatti, Senti che fame! Nonna pensaci tu, condotto dall’inedita coppia formata da Lidia Bastianich e Anna Moroni.

L’appuntamento è domenica 10 aprile alle ore 15 su Food Network (canale 33). Nonostante Lidia e Anna siano accomunate dalla passione per la cucina, non potrebbero essere più agli antipodi di così. Lidia Bastianich, infatti, madre dell’altrettanto noto Joe Bastianich, è sia cuoca che imprenditrice, proprietaria di diversi ristoranti (ricordiamo che solo l’anno scorso lei e Joe Bastianich hanno deciso di vendere il Del Posto, il loro celebre ristorante di New York) e vincitrice, fra l’altro, di due Emmy Awards.

Anna Moroni, invece, incarna la figura della casalinga-cuoca più celebre d’Italia. Unendo i rispettivi universi culinari, Lidia e Anna proporranno, puntata dopo puntata, ricette della tradizione sia americane che italiane, talvolta anche rivisitate da loro.

Il tutto condito da aneddoti famigliari e racconti dei loro viaggi. La location prescelta è quella di Roma: a partire da domenica ci aspettano 8 puntate nelle quali scoprire alcune delle ricette preferite da Lidia Bastianich e Anna Moroni. Per ora non è dato sapere se ci saranno ospiti o altre sorprese (ma una comparsata di Joe Bastianich non sarebbe poi così strana).