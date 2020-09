Senti chi mangia: Benedetta Parodi lancia un nuovo cooking show su La7

Siete pronti per il nuovo cooking show di Benedetta Parodi? Dopo la nuova stagione di Bake Off Italia, adesso su La7 arriva Senti chi mangia. Il nuovo format inizierà il 14 settembre e andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 17. Ma in che cosa consiste?

In pratica durante ogni puntata si svolgerà una sfida ai fornelli. Due chef professionisti, Felix Lo Basso e Eugenio Boer, assisteranno due entusiasti sfidanti negati in cucina per preparare un piatto gourmet che dovrà essere sottoposto all’insindacabile giudizio del giudice Andrea Grignaffini, critico dell’Espresso: sarà lui a decretare il nome del vincitore.

I due chef avranno il compito di guidare la preparazione tramite l’uso di auricolari (cosa che ci ricorda un po’ Non è la Rai ai tempi di Ambra Angiolini e Boncompagni): non potranno aiutarli materialmente in quando guarderanno da un monitor il procedere della preparazione della ricetta.

La scenografia sarà composta da due cucine dotate di set completi di utensili e da una dispensa comune. Benedetta Parodi avrà il compito di coordinare il tutto. Inoltre alla fine della puntata anche Benedetta si cimenterà in una ricetta: recuperando gli ingredienti avanzati dai concorrenti, cercherà di creare un piatto originale e gustoso con l’intento di sottolineare che non si spreca niente.