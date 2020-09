Bake Off Italia 2020: l’ottava stagione su Real Time da domani (e c’è un’autrice di Dissapore tra i concorrenti)

Siete pronti? Siete carichi? Sta per tornare Bake Off Italia. L’ottava e nuova stagione di Bake Off Italia 2020, infatti, ci aspetta da domani sera in prima serata su Real Time (canale 31 del Digitale Terrestre o canale 160 di Sky) con ben 14 nuove puntate da novanta minuti ciascuna. Alle ore 21.30, 16 nuovi concorrenti si sfideranno a suon di dolci e quest’anno fra di loro ci sarà anche un’autrice di Dissapore! La nostra Chiara Cajelli, infatti, si cimenterà nel compito di conquistare i giudici, più agguerriti che mai.

Condotto da Benedetta Parodi, in questa edizione vengono confermati i giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara. La prima novità di questa stagione, però, arriva proprio con i giudici: a questi tre si aggiunge anche Csaba dalla Zorza, volto noto di Real Time grazie a Cortesie per gli ospiti.

Toccherà a loro decretare il nome del Miglior pasticcere amatoriale d’Italia a Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). I concorrenti (forza Chiara, sei tutti noi!) si troveranno ad affrontare nuovi e diversi meccanismi di gioco sin dalla prima puntata. Ovviamente rimangono un punto fermo le 3 sfide classiche a cui il format ci ha ormai abituato:

Prova creativa: si tratta di reinterpretare le ricette classiche dei pasticceri in modo originale Prova tecnica: i concorrenti dovranno realizzare tutti la stessa torta dando fondo alle loro capacità tecniche e abilità manuali, con tanto di assaggio al buio da parte dei giudici Prova sorpresa: gli aspiranti pasticceri dovranno preparare ciò che i giudici gli chiederanno fra difficoltà e imprevisti sempre differenti

Non mancheranno poi gli ospiti, fra cui: