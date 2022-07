Sergio Mattarella festeggia il compleanno con una torta alla frutta al Sermig di Torino

di Manuela 25 Luglio 2022

Un paio di giorni fa Sergio Mattarella ha festeggiato il suo 81esimo compleanno. Il presidente della Repubblica lo ha celebrato mangiando una torta di frutta al Sermig di Torino.

In realtà il presidente ha prima pranzato al Sermig, poi i ragazzi dell’Arsenale della Pace di Torino gli hanno preparato una torta alla frutta (ottima scelta, con questo caldo una torta alle creme poteva essere deleteria) “per farlo sentire in famiglia”. È così che Mattarella ha trascorso il suo compleanno.

Il presidente ha prima partecipato alla cerimonia di giuramento degli allievi Carabinieri, salvo poi concedersi una veloce visita alla Basilica di Superga che, dallo scorso agosto, è gestita dalla Fraternità della Speranza.

Poi si è recato al Sermig di Ernesto Olivero per un incontro privato. Proprio qui è stato poi organizzato un tranquillo pranzo con annessa torta di compleanno. Durante l’incontro privato, poi, Ernesto Olivero, fondatore del Sermig, ha salutato con affetto il capo dello stato, dichiarando “Vogliamo abbracciarla a nome di tutti gli uomini e le donne di buona volontà, ringraziarla per la sua testimonianza umana e civile, per il suo essere semplicemente servizio”.

A proposito di Mattarella: solamente a giugno ha nominato 25 Cavalieri del Lavoro. E fra di loro ci sono anche quelli dell’enogastronomia.

[Crediti Foto | Flickr – whitehouse45]