Sesame Seeds Hulled di Trs Asia’s Finest Foods: richiamo per rischio chimico

E’ stato condiviso un nuovo richiamo sul sito Salute.gov. E’ stato ritirato dal commercio, infatti, un lotto dei Sesame Seeds Hulled di Trs Asia’s Finest Foods a causa di un rischio chimico. In questo caso, la data di pubblicazione dell’allerta sul sito e la data effettiva dei controlli presente sull’avviso di richiamo coincidono: è quella del 3 dicembre 2020.

Preparatevi perché questo avviso di richiamo è piuttosto scarno di dati, ce ne sono veramente pochissimi. La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Sesame Seeds Hulled, mentre il marchio del prodotto è Trs Asia’s Finest Foods. Invece sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato che il nome del produttore è Trs Wholesale Co. LTD Sutaka Ltd. Nell’avviso non vengono riportati il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore e la sede dello stabilimento.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 0247LN2, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 maggio 2021. Le unità di vendita sono di vari formati: 100 grammi, 300 grammi e 1 chilogrammo.

Il motivo del richiamo è la presenza di residui di pesticidi oltre i limiti concessi dalla legge. Tuttavia nell’avviso non viene specificato a quale tipo di pesticidi si faccia riferimento. Nelle avvertenze viene chiesto ai consumatori che avessero il suddetto lotto in casa di riportare il prodotto, anche se già aperto, presso il punto vendita di acquisto.