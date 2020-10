Sesamo decorticato e Muesli con fiocchi di farro di Fuchs – Naturkost: richiamo per rischio chimico

Continuano i richiami sul sito Salute.gov: questa volta sono stati ritirati dal commercio lotti del Sesamo decorticato e del Muesli con fiocchi di farro di Fuchs – Naturkost a causa di un rischio chimico. In entrambi i casi sull’avviso di richiamo la data riportata è quella del 23 ottobre 2020 (con pubblicazione sul sito nel medesimo giorno).

Il marchio del prodotto è Fuchs – Naturkost, mentre sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, il marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore e il nome del produttore è Fuchs J. srl con sede dello stabilimento in via della Palude 11 a Castelbello (BZ).

Questi i dati dei prodotti ritirati:

Sesamo decorticato / Sesam geschalt: lotto di produzione L 20210830, data di scadenza 30 agosto 2021, unità di vendita in sacchetti trasparenti da 500 grammi

di produzione L 20210830, data di scadenza 30 agosto 2021, unità di vendita in sacchetti trasparenti da 500 grammi Muesli con fiocchi di farro / Dinkelflocken Muesli: lotto di produzione L20210830, data di scadenza 30 agosto 2021, unità di vendita nelle confezioni da 375 grammi

In tutti e due i casi il motivo del richiamo è la presenza di ossido di etilene nei semi di sesamo. Nelle avvertenze non c’è scritto nulla, ma va da sé che se si hanno in casa i lotti indicati sopra, non va consumato il prodotto in questione.