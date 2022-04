Set caffè con piatto e appendino di Borrella: richiamo per rischio chimico

di Manuela 25 Aprile 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: è stato ritirato dal commercio un lotto del Set caffè con piatto e appendino di Borrella a causa di un rischio chimico. In questo caso, sia la data di pubblicazione dell’allerta sul sito che la data dei controlli effettivi presente sull’avviso di richiamo vero e proprio coincidono: è quella del 22 aprile 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Lazise Set Caffè con piatto x6 con appendino (24635), mentre sia il marchio del prodotto che il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Borella srl. Invece, sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore che il nome del produttore è Shenzhen Master International Trade Co LTD, con sede dello stabilimento nello Shenzhen, nella Repubblica Popolare Cinese.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 190226. In questo caso, la data di scadenza o termine minimo di conservazione non è un dato pertinente la tipologia di prodotto, mentre l’unità di vendita è rappresentata dalle tazzine da 90 cc, con peso lordo del set di 1,25 kg.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè il superamento del parametro di migrazione specifico del piombo per quanto riguarda i piattini.

Nelle avvertenze non c’è scritto nulla, ma in questi casi il consiglio è quello di non utilizzare il lotto sopra indicato del prodotto in questione a causa del rischio migrazione di materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti.