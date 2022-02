Set posate 4 pezzi acciaio essence di Berghoff: richiamo per rischio chimico

di Manuela 14 Febbraio 2022

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov: dopo il richiamo delle Tazze termiche di Aldi, ecco che arriva anche il ritiro dal commercio di un lotto del Set posate 4 pezzi acciaio essence di Berghoff a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta risale a un paio di giorni fa, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio in questo caso non viene indicata la data dei controlli effettivi.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Set Posate 4Pz acciaio essence, mentre il marchio del prodotto è Berghoff e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Berghoff Worldwide NV. Sull’avviso non sono indicati né il marchio di identificazione dello stabilimento, né il nome del produttore con annessa sede dello stabilimento.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è A-18 (in questo caso non viene indicata la data di scadenza o il termine minimo di conservazione in quanto non pertinente visto il prodotto in oggetto). L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione di posate miste da 0,33 kg.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico: il lotto si è dimostrato non conforme in quanto le analisi effettuate hanno permesso di scoprire sul coltello un quantitativo di cromo superiore ai limiti previsti dalla normativa di riferimento (DM 21/03/1973).

Nelle avvertenze non c’è scritto nulla, ma in questi casi il consiglio è di non adoperare il numero in questione delle suddette posate se già acquistato e presente in casa.