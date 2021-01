Settimo Torinese: nei parchi arrivano i Frutteti di Comunità

Bella iniziativa a Settimo Torinese, in Piemonte: nei parchi pubblici arrivano i Frutteti di Comunità. Le piante saranno curate e gestite dai volontari di Casa dei Popoli.

A novembre scorso era stato piantato il primo Frutteto nell’area del campo da calcio di via Amendola. Oggi, invece, nel parco Castelverde verrà piantato uno dei due Frutteti programmati per questo 2021: si parla di 49 piante. Il secondo Frutteto, invece, sarà realizzato al parco Pertini e conterrà 21 alberi.

Mele, ciliegie, albicocche, susine e piante aromatiche: i volontari di Casa dei Popoli dovranno occuparsi della crescita di queste piante. Inoltre in queste aree verranno anche organizzate attività didattiche per le scuole.

Alessandro Raso, assessore all’Ambiente, ha spiegato che i parchi di Settimo Torinese sono bellissimi. Queste iniziative contribuiranno a valorizzarli ulteriormente, investendo sull’ambiente e su un futuro più verde.

Il progetto, che ha vinto un bando ideato dalla Compagnia di San Paolo, prevede tre Frutteti di Comunità: quello di via Amendola, quello di Castelverde e quello del Pertini. Una volta cresciute, le piante potranno essere usate per coinvolgere tutti i cittadini in iniziative particolari. Si pensa già, infatti, ad organizzare delle Giornate di Raccolta, magari coinvolgendo studenti o volontari. Non mancheranno, poi, uscite didattiche per scoprire gli alberi del territorio.