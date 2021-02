Sfera Ebbasta apre a Roma il suo fast food salutare, Healthy Color

Il fast food di Sfera Ebbasta apre anche a Roma: dopo la sede di Milano Healthy Color si propone come una vera catena di ristorazione veloce e colorata, ma salutare. Il locale aprirà mercoledì 3 febbraio in Via Leone IV 64, a cavallo tra il Rione Prati e le Mura Vaticane. Sono in arrivo poi altre aperture sia in Italia sia anche all’estero.

Gli imprenditori dietro questa iniziativa sono il trapper Sfera Ebbasta, lo stilista Marcelo Burlon e il calciatore Andrea Petagna. Che dichiarano: “L’idea di Healthy Color è chiara: mangiare sano non è mai stato così colorato, c’è un modo per far felice il proprio organismo e il proprio palato allo stesso tempo”. Lo store di Milano in via della Moscova ha avviato l’attività nel 2019: come avevamo annunciato ora Heathy Color apre a Roma, dovrebbe seguire Napoli, e poi alcune capitali europee.

Colori, con un design accattivante e che non passa inosservato; velocità, con un menu a base di poke, insalate e burger; salute e sostenibilità. I poke di Healthy Color sono una rivisitazione in chiave mediterranea del piatto hawaiiano. Ma poi ci sono hamburger di salmone, tonno, pollo al curry e fassona, wrap, insalate, tartare e persino pancake e gelati, ma a zero calorie.

Healthy Color vuole essere attento non solo alla salute individuale ma a quella del pianeta: perciò il fast food ha lanciato una linea di packaging monouso eco-friendly, come anche la Healthy Water, l’acqua confezionata in Tetrapak completamente riciclabile ad alto contenuto di materia vegetale.

Healthy Color Roma sarà aperto con orario continuato anche nel pomeriggio con il servizio bar: caffè, cappuccini colorati alla curcuma, alla barbabietola o alla spirulina, tisane, centrifughe.

[Fonte: Dire]