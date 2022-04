Sfera Ebbasta, l’apertura del suo fast food a Napoli fa arrivare la Polizia: “Musica troppo alta”

di Luca Venturino 22 Aprile 2022

Ad annunciarlo ci avevano già pensato gli stessi Sfera Ebbasta, Andrea Petagna e Marcelo Burlon: l’apertura di Healthy Color a Napoli sarebbe stata la più sentita. Che ci mancherebbe, quando uno dei tre fondatori gioca come attaccante nella squadra di calcio cittadina, l’hype è più che comprensibile. Quello che probabilmente non si aspettavano, però, è che all’inaugurazione della sede partenopea della loro catena di fast food salutista ci fossero anche gli agenti di Polizia.

Agenti di Polizia che, a onor del vero, non sono accorsi per un selfie con uno dei tre fondatori o per assaggiare una delle pietanze del menu, ma per intimare di spegnere la musica. Infatti, nel corso dell’inaugurazione, avvenuta nella giornata di mercoledì 20 aprile in corso Umberto I, all’angolo con piazza Nicola Amore, in tantissimi sono accorsi per vedere dal vivo Sfera Ebbasta, Petagna e Burlon; e per tenere alto il morale si è pensato bene di mettere un po’ di musica per trasformare la giornata in una vera e propria festa. Peccato che, evidentemente, il DJ si sia fatto prendere un po’ la mano e abbia alzato troppo il volume: così, nel bel mezzo della folla, ecco farsi strada le luci blu che hanno chiesto di spegnere la musica.