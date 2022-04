Healthy Color: apre a Trento, Napoli e Parma il fast food di Sfera Ebbasta e del calciatore Petagna

di Luca Venturino 13 Aprile 2022

Prima tappa a Trento il 13 aprile, poi approdo a Napoli previsto per il 20 e infine arrivo a Parma per i primi di maggio: si tratta della tabella di marcia dell’espansione di Healthy Color, il coloratissimo fast food declinato in chiave salutare del rapper Sfera Ebbasta con lo stilista Marcelo Burlon e il calciatore Andrea Petagna. Delle tre prossime aperture è soprattutto attesa quella a Napoli, città con cui i fondatori hanno un legame particolare, a partire naturalmente da Petagna che milita nella squadra di calcio partenopea.

Dopo le aperture a Milano, Roma e Torino, Healthy Color è dunque pronto a un ulteriore salto di categoria grazie in particolare all’inaugurazione del locale partenopeo, il più grande mai aperto dalla catena, progettato dal duo di street artist Motorefisico per accogliere i clienti del ristorante in un vero e proprio vortice di colori e gusti. Nel menu figurano piatti che uniscono la tradizione del settore alle nuove mode come il poke, wok, burger, tartare, insalate edamame e, soprattutto, i prodotti di Beyond Meat, 100% vegetali pensati appositamente per chi predilige la dieta vegetariana o vegana. Una scelta, quella di includere i burger di Beyond Meat, che si sposa perfettamente con l’attenzione di Healthy Color verso la sostenibilità e l’ambiente che ha caratterizzato la catena fin dalla sua concezione.

“Quella di Napoli è l’apertura che attendevamo di più” hanno commentato i tre fondatori Sfera Ebbasta,

Marcelo Burlon e Andrea Petagna. “Cerchiamo di sensibilizzare il nostro pubblico verso una maggiore attenzione al proprio corpo e al proprio organismo. Con Healthy Color mangiare sano è anche sinonimo di gusto e divertimento”.