Sherbeth 2025: i 50 gelatieri selezionati dall’Italia e dal mondo

Sherbeth 2025 si terrà dal 7 al 10 novembre, e può ormai definirsi il più importante festival del gelato artigianale. È giunto alla sua 17esima edizione, con una presenza internazionale sempre maggiore e l’altissimo livello dei partecipanti, e lo Sherbeth Tour, e una serie di eventi itineranti passati da Torino e Milano, ne sta alimentando l’attesa, svelandone mano a mano tutti i dettagli.

Come ormai consuetudine Sherbeth si terrà nel meraviglioso Teatro Massimo di Palermo, e vedrà l’allestimento in piazza Verdi di un laboratorio a cielo aperto – con la possibilità di assistere dal vivo alla produzione del gelato – aree per convegni e cooking show con la partecipazione di chef di fama internazionale, nonché in via Maqueda del villaggio del gelato con centinaia di stand dove poter degustare oltre 50 gelati artigianali inediti.

Il programma completo verrà annunciato nelle ultime tappo del tour in programma per il prossimo settembre a Roma e Parigi: “Dopo le due fortunate presentazioni alla stampa dello scorso anno a Milano e Roma, abbiamo compreso l’importanza di varcare sempre più lo Stretto di Messina” dichiarano gli organizzatori di Sherbeth.

“Raccontare il valore e la ricchezza del gelato artigianale, l’importanza del festival per la sua valorizzazione e ancor più far comprendere la filosofia di coesione, collaborazione, crescita comune che sono alla base della manifestazione è fondamentale per il futuro della kermesse e del gelato artigianale”.

I 50 gelatieri selezionati

Durante gli appuntamenti dello Sherbeth Tour a Torino presso Eataly e a Milano presso lo Spazio JoinUs sono stati annunciati i 50 maestri gelatieri selezionati per la questa edizione di Sherbeth e per il concorso Procopio Cutò, che durante lo svolgimento del festival presenteranno due gusti inediti: uno che sarà assaggiato anche dal pubblico (che da quest’anno sono chiamati a votare il proprio gusto preferito a cui sarà assegnato un premio speciale) e uno in esclusivo per il Concorso Procopio Cutò.

Lo scorso anno ad aggiudicarsi la vittoria è stato il maestro gelatiere proveniente dalla Cina Bang Gai con il suo Lemon Tree, e di conseguenza quest’anno farà parte della giuria del concorso che sarà svelata a settembre a Roma e a Parigi.

“Dopo aver vinto il concorso Procopio Cutò, la mia gelateria è stata letteralmente presa d’assalto – racconta Bang Gai -. Tantissime sono state le persone che hanno voluto assaggiare il mio gelato. Molti per la prima volta e se ne sono innamorati. Non mi aspettavo questo dal festival. Quando ho scelto di partecipare a Sherbeth l’ho fatto spinto dalla curiosità trasmessa da molti colleghi che vi avevano partecipato. Durante la manifestazione mi sono sentito parte di una famiglia, ma soprattutto ho avuto la possibilità di confrontarmi con eccellenti professionisti. Credo che un maestro gelatiere che abbia voglia di crescere e raggiungere vette più alte deve assolutamente prendere parte a questa kermesse”.

Ecco i 50 gelatieri selezionati per la prossima edizione di Sherbeth: