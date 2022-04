ShopFully ha acquisito Tiendeo e diventa leader europeo del Drive To Store

di Manuela 22 Aprile 2022

Da poco ShopFully, azienda italiana nota per essere fra i più importanti player europei nel settore del Drive To Store, ha acquisito il 100% di Tiendeo, società spagnola nota per la digitalizzazione di cataloghi e volantini.

Tiendeo va ad aggiungersi al già nutrito gruppo di aziende del settore che fanno parte di ShopFully: parliamo di Marketplace, DoveConviene, VolantinoFacile e PromoQui (queste ultime due acquisite nel 2020).

In questo modo ShopFully si avvia a diventare il principale leader europeo per quanto riguarda il Drive To Store, essendo presente in 12 paesi, avendo 45 milioni di utenti attivi e più di 400 partner fra marchi e aziende molto famosi anche a livello mondiale.

In questo periodo, nonostante l’80% delle vendite avvenga ancora tramite i negozi, ecco che il 75% delle decisioni di acquisto viene presa tramite i canali digitali. Ed è proprio qui che vuole inserirsi ShopFully, fra quella decisione presa digitalmente e l’acquisto vero e proprio in negozio.

Lo scopo di questa espansione è quella di passare da una comunicazione locale ai consumatori tramite i classici volantini cartacei a un sistema digitale che implica, fra l’altro, anche un minor impatto ambientale e minori costi.

Stefano Portu, CEO e fondatore di ShopFully, ha spiegato che, nel corso degli ultimi anni, ShopFully è cresciuta notevolmente: il suo obiettivo è quello di collegare sempre più consumatori in Europa e nel mondo ai negozi di vicinato. Il tutto sfruttando la sua tecnologia.

Dal canto suo Eva Martin, co-fondatore di Tiendeo, ha fatto sapere che sono felici di entrare a far parte del gruppo di ShopFully: in questo modo potranno mettere in comune risorse e conoscenze per sviluppare soluzioni ancora più innovative. È bene segnalare che, a seguito dell’acquisizione, i tre soci fondatori di Tiendeo, Eva Martín, Jonathan Lemberger e Maria Martín, diventeranno membri di spicco del management team di ShopFully.