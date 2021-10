Vino: il 65% degli italiani preferisce i rossi secondo uno studio di Tiendeo.it

di Manuela 13 Ottobre 2021

Non si stupirà nessuno nell’apprendere che, parlando di vino, il 65% degli italiani preferisce i rossi, a scapito di bianchi e rosati. Questo, almeno, secondo i dati di uno studio realizzato da Tiendeo.it, un’azienda drive-to-store per il settore retail.

Secondo Tiendeo.it, il 65% degli italiani preferisce nettamente i vini rossi, seguiti da un 30% che amano i vini bianchi e da uno sparuto 5% che ammette di preferire i vini rosati. In effetti, nella classifica generale i vini bianchi non fanno parte della top 10: il primo bianco che si trova è l’Ortrugo in 12esima posizione, seguito a ruota in 13esima dal Muller Thurgau igt e in 17esima dal Pinot Grigio.

Ma quali sono i rossi prediletti dagli italiani? Ecco la classifica:

Montepulciano: 12,7% Nero d’Avola: 10,3% Chianti: 8,7% Amarone: 6% Barbera: 5,9% Oltrepo Pavese DOC: 5,5% Bonarda: 4,4% Sangiovese: 3,8% Colli Piacentini, Barbaresco e Lambrusco: 3,7% Morellino di Scansano, Aglianico e Primitivo di Manduria: 2,9%

È stata poi stilata anche la classifica dei vini bianchi:

Ortrugo: 13,6% Muller Thurgau igt: 13,3% Pinot Grigio: 9,2% Falanghina: 7,6% Gewurtztraminer: 6,5% Ribolla Gialla, Pignoletto e Custoza: 6% Forchir: 5,6% Passerina: 3,7% Garganega: 3,4% Verdicchio Castelli di Jesi DOC: 3,1%

Un altro dato interessante è che gli italiani preferiscono i prodotti DOC, DOCG e IGP, tanto che il 22% dei vini italiani presenti nei cataloghi dei retailer sono proprio DOC, DOCG o IGP. Tiendeo.it ha poi stilato anche una classifica delle regioni dove si consuma di più vino (inteso come consumatori che maggiormente cercano su questi canali promo e offerte di vini):