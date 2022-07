Siccità, gli incendi sono triplicati nell’ultimo anno: in fumo 16 mila ettari

Secondo l'ultimo rapporto della Coldiretti il numero di incendi in Italia è triplicato rispetto alla media storica - un record dovuto anche alla siccità degli ultimi tempi.

di Luca Venturino 6 Luglio 2022

Nell’ultimo anno il numero di incendi in Italia è triplicato rispetto alla media storica. Il risultato? Più di sedicimila ettari di boschi e terreni andati a fuoco dall’inizio del 2022. Questo, infatti, è quanto emerge dal più recente rapporto redatto da Coldiretti sui dati di Effis – un rapporto che difficilmente può essere interpretato senza tenere in considerazione la siccità che negli ultimi mesi ha stretto l’Italia, determinando l’attuale stato di emergenza per alcune Regioni del Nord e causando un generale calo produttivo. L’assenza di precipitazioni, unita alle alte temperature, ha infatti inaridito i terreni rendendoli tanto più vulnerabili al divampare delle fiamme, ed eventualmente portato a questo aumento spropositato del numero di incendi.

Secondo la lettura di Coldiretti ogni singolo rogo ha un costo di oltre diecimila euro l’ettaro, che di fatto comprendono le spese immediate per lo spegnimento e la bonifica e quelle a lungo termine necessarie alla ricostruzione dei sistemi ambientali devastati dalle fiamme. “Occorrono interventi strutturali per ricreare le condizioni economiche e sociali affinché si contrasti l’allontanamento dalle campagne e si sostengano quelle funzioni di vigilanza, manutenzione e gestione del territorio svolte dagli imprenditori agricoli” ha aggiunto a tal proposito il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare “”la necessità di cogliere le opportunità che vengono dall’economia circolare dotando il Paese di una riserva energetica sostenibile”.