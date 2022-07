Siccità, il Lombardia l’acqua potabile non è a rischio: il problema riguarda l’irrigazione

di Luca Venturino 20 Luglio 2022

Fermi tutti, non facciamoci prendere dal panico: vero, le stime più recenti indicano che le riserve di acqua in Lombardia sono ormai agli sgoccioli; e non fraintendeteci – la situazione attuale è davvero seria e certamente degna dello stato di emergenza. È importante notare, però, che di fatto il rischio riguarda esclusivamente l’irrigazione e, come diretta conseguenza, lo stato di salute della filiera agricola, mentre per quanto riguarda l’acqua potabile non esiste alcun problema. Ora, ci rendiamo conto che questo non risolve di certo la preoccupazione legata alla siccità – dopotutto senza agricoltura non c’è di che mangiare – ma coraggio, sforziamoci di vedere il bicchiere mezzo pieno (anche perché di acqua per riempire l’altra metà non ce n’è).

Stando alle più recenti parole del presidente della Regione Attilio Fontana, infatti, “La falda è ancora sufficientemente in grado di rispondere alla esigenze”, mentre il problema – come abbiamo accennato – riguarda esclusivamente “l’irrigazione anche perché sono ordini di grandezza assolutamente non paragonabili”. Nonostante la precisazione, la preoccupazione del governatore per la filiera agricola è palpabile: “Avevo detto che non saremmo potuti andare avanti in questo modo, anche prima del 25 luglio. Inizialmente avevo pensato al 5 di luglio come data, poi il termine è stato posticipato al 15” ha commentato. “Per certi laghi possiamo resistere fino al 25 più o meno per qualche altro bacino la situazione è più pesante e complessa per cui non so fino a quando riusciamo ad arrivare”.