Siccità: in Europa colpito il 64% del territorio

La siccità in Europa ha colpito almeno il 64% del territorio. E si parla della peggior siccità da 500 anni.

di Manuela 24 Agosto 2022

Ancora siccità, ma questa volta lasciamo stare le sorelle Kardashian perché si parla dell’Europa, non della California. Pare che nella UE la siccità abbia colpito il 64% del territorio. Ed è la peggior siccità nel corso degli ultimi 500 anni secondo gli esperti.

Secondo quanto rivelato da Johannes Bahrke, portavoce della Commissione UE, i dati dell’ultimo rapporto del Centro comune di ricerca parlano chiaro: sul 47% del territorio europeo c’è una conclamata condizione di siccità, con precipitazioni inferiori alla media e deficit dell’umidità del suolo. Per un altro 17%, poi, c’è un’allerta siccità con colture e vegetazioni che stanno soffrendo a causa della mancanza di piogge.

Questo fa sì che il 64% dell’Europa sia in allarme, con connessi aumentati rischi di incendi in tutta l’Europa. Mariya Gabriel, commissario per la Ricerca, ha spiegato che stiamo vivendo una pessima combinazione di grave siccità con ondate di calore, cosa che ha creato uno stress senza eguali sui livelli di acqua di tutta l’Europa.

Questo vuol dire due cose: si riduce la produzione agricola e aumenta il rischio incendi. Il che vuol dire anche che gli effetti dei cambiamenti climatici sono sempre più evidenti. Per quanto riguarda le colture estive, si parla di una resa per granturco, soia e girasoli inferiori rispettivamente del 16%, del 15% e del 12% rispetto alle medie quinquennali.