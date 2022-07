Siccità, in Italia si consumano 245 litri d’acqua al giorno pro capite

di Luca Venturino 5 Luglio 2022

Ogni giorno l’italiano medio consuma 245 litri di acqua al giorno – 30 per lavarsi i denti, 50 per la doccia e un centinaio per lavare la macchina. I numeri sono quelli della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) che, alla luce dell’emergenza determinata dalla siccità, sottolinea la necessità di interventi che permettano una gestione più efficiente dell’acqua partendo “dalle abitudini quotidiane dei cittadini”, come spiega il presidente Alessandro Miani. Ora, fermo restando che lo spreco d’acqua è abominevole – e lo è ancor di più in un momento di emergenza come questo -, dubitiamo un poco che il problema siano i cittadini che si fanno una doccia di troppo quando di fatto il sistema idrico italiano ricorda un colabrodo riparato con cerotti e buona (anche questo è opinabile) volontà, e ogni anno si perde quasi il 90% dell’acqua piovana.

“Basti pensare che il rubinetto del bagno ha una portata media di oltre 10 litri di acqua al minuto. Un rubinetto che gocciola, poi, rappresenta uno spreco di 4mila litri di acqua all’anno” continua Miani nel mostrare la guida redatta da Sima per ridurre quanto possibile gli sprechi. Gli step sono quelli che potete immaginare con un minimo di buon senso, e di fatto spaziano dal “preferire la doccia alla vasca da bagno” al “non lasciare scorrere l’acqua mentre ci si lava i denti o il viso” passando per “evitare di innaffiare le piante sul balcone durante le ore più calde”. Cosa sarebbe più interessante è capire se i 245 litri di acqua di cui sopra comprendono effettivamente l’acqua che viene persa prima di arrivare alle abitazioni – giusto per capire se fanno più danni le piantine di pomodori sul balcone o la rete idrica che vanta un 40% di perdita.