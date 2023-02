Siccità, neve dimezzata e Po con un deficit del 61%: Legambiente si appella al governo

di Luca Venturino 20 Febbraio 2023

Il nostro caro e vecchio Stivale pare essere avviato a tutta velocità verso uno scenario che abbiamo già avuto modo di assaggiare meno di un anno fa: l’allarme siccità continua a squillare, forte e inappellabile. La situazione, inutile indorare la pillola, sta assumendo connotati sempre più tragici: la neve sulle Alpi è dimezzata (-53% rispetto alla media), i laghi e i fiumi – specialmente nell’Italia del Nord – sono in una condizione di forte sofferenza, stritolati in una secca che ricorda quella della scorsa estate (peccato che siamo a febbraio) e il Po in particolare che fa registrare un deficit del 61%. Di nuovo – la situazione è complicata. Legambiente, dati alla mano, ha deciso di rivolgere un appello al governo Meloni.

La strategia di Legambiente: 8 punti per combattere la crisi idrica

Nulla di nuovo sul fronte occidentale, direte voi. Non avete tutti i torti, lo ammettiamo: di notizie sul livello del Po, pericolosamente basso da ormai un anno a questa parte, avrete senz’altro avuto modo di leggerle; e d’altro canto sulle nostre pagine abbiamo ampiamente avuto modo di raccontarvi di come la crisi idrica dello scorso anno non sia mai stata propriamente debellata tanto da rendere le operazioni di semina del grano di novembre una “scommessa”.

Ma torniamo all’appello di Legambiente alle autorità governative: l’Italia, secondo l’OMS, nel complesso un Paese a stress idrico medio-alto poiché utilizza il 30-35% delle sue risorse idriche rinnovabili, con un incremento del 6% ogni 10 anni. L’approvvigionamento idrico, sostiene l’associazione, dovrebbe essere dunque una priorità da affrontare con interventi di breve, medio e lungo periodo che favoriscano un adattamento alla sfida del riscaldamento globale e al contempo vadano a tamponare sprechi e carenze.

Una strategia che si puntella su di 8 pilastri: una “road map non più rimandabile che abbia come obiettivo la riduzione dei prelievi e degli usi dell’acqua in tutti i suoi settori”, dice l’associazione. Vediamoli insieme: