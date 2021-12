Sicilia: chiudono i supermercati Coop, ma i lavoratori sono salv i

Arriva la chiusura dei supermercati Coop in Sicilia, ceduti al Gruppo Radenza: per ora i lavoratori restano, anche se vengono messi in ferie.

di Valentina Dirindin 26 Dicembre 2021

Hanno chiuso il 24 dicembre i supermercati Coop della Sicilia, ma finalmente è stato raggiunto un accordo sindacale per salvare i lavoratori. La lunghissima trattativa per la cessione al Gruppo Radenza, iniziata oltre un anno fa, si è conclusa con l’impegno dell’azienda a fare lavorare per le attività propedeutiche alla cessione i dipendenti con residuo ferie e permessi negativo.

Insomma, i lavoratori per ora restano, ma in ferie, anche se non ne hanno più a disposizione, come spiegano i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil: “È stato siglato un accordo con il Gruppo Radenza che prevede il pagamento del 40% del residuo ferie e permessi negativo, che sarà preliminarmente trattenuto da Coop con le spettanze di fine rapporto per chi ne abbia fatto richiesta. Viene inoltre confermato il trasferimento di ramo d’azienda con il mantenimento dei diritti acquisiti, come il livello, superminimi, forfettizzato, scatti anzianità, ecc…”.

Dal primo gennaio i lavoratori saranno posti in cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione con le modalità previste dall’accordo quadro e da quelle che verranno concordate nel prossimo incontro già previsto per il prossimo 30 dicembre. L’indennità verrà anticipata in busta paga da Radenza come previsto dall’accordo. Ai lavoratori verrà applicato il contratto collettivo Confcommercio. Insomma, la soluzione per ora c’è, anche se provvisoria. Ora bisogna attendere il prossimo incontro, che si terrà il 30 dicembre per affrontare il tema cassa integrazione e ristrutturazione negozi.