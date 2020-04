Sicilia: sì ai pagamenti in contanti ai rider, ma a un metro di distanza

Nuova circolare nella regione Sicilia: sì ai pagamenti in contanti ai rider, ma mantenendo la distanza di un metro. La circolare arriva dalla Protezione Civile della Regione Sicilia e fornisce precise indicazioni ai ridere per quanto riguarda le consegne a domicilio.

Questa circolare è dedicata sia alle aziende che si occupano di effettuare consegne a domicilio, sia a tutte quelle associazioni di volontariato che giornalmente forniscono assistenza agli anziani.

Nelle circolare viene ribadito il concetto che i rider e chi si occupa delle consegne a domicilio deve indossare i dispositivi di protezione individuali:

mascherina chirurgica

guanti monouso

occhiali di protezione

Ma c’è di più in quanto la circolare esplicita anche meglio le norme da seguire per quanto riguarda le modalità di pagamento. Bisognerà preferire i pagamenti che utilizzino Pos e sistemi touchless.

Tuttavia non viene vietato il pagamento in contanti a patto però che l’uso dei contanti venga fatto rispettando tassativamente le disposizioni di distanziamento sociale con la distanza minima di un metro. E non ci dovrà essere nessun contatto diretto.

Un po’ come i vari sistemi Contacless che erano già stati implementati in Cina per il food delivery: pagamenti e consegne di cibo senza nessun contatto fisico. Si tratterà solo di riuscire a organizzare un sistema di consegna e pagamento sensato rispettando queste disposizioni.