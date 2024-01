Siete sicuri che le patate al forno siano più salutari di quelle fritte?

Meglio mangiare le patate al forno che quelle fritte? Beh, non è detto che siano per forza più salutari

Un alimento che difficilmente manca nelle nostre diete sono le patate. Declinate in un modo o nell’altro, le mangiamo diverse volte a settimana. Tuttavia a volte vogliamo fare i virtuosi e, al posto di mangiare delle patatine fritte, ci limitiamo a gustare delle più salutari patate al forno. Già, ma le patate al forno sono davvero più sane rispetto alle patatine fritte? Questo è quello che si è chiesto una dietista del Missouri la quale ha deciso di analizzare i valori nutrizionali di una classica busta monodose di entrambi i tipi di patate, confrontandoli poi fra di loro. Infine ha pubblicato i suoi risultati su EatingWell, sorprendo un po’ tutti.

Patate al forno vs patatine fritte: chi vince la gara a tema salute?

Fateci caso: nel corso degli ultimi anni le patatine al forno sono diventate sempre più popolari, proposte dalle aziende alimentari come alternative meno grasse e pesanti a quelle classiche fritte.

Se andiamo però a guardare l’analisi effettuata da McPherson, beh, forse quelle patatine fritte non sono poi così terribili. Di sicuro non molto di più di quelle fritte. Ovviamente la nutrizionista ha ammesso che le patatine fritte contengono più calorie e grassi rispetto a quelle al forno. Solo che poi le differenze non sono così significative.

Una tipica busta monodose (ovviamente la sua analisi si riferisce a prodotti in vendita nei supermercati degli Stati Uniti) di patatine fritte contiene:

calorie: 149

grassi totali: 10 grammi

grassi saturi: 1 grammo

Per contro una busta monodose di patatine al forno contiene:

calorie: 131

grassi totali: 5 grammi

grassi saturi: 0,7 grammi

Non valori poi coì distanti: le patate al forno sono solo leggermente meno caloriche e ricche di grassi rispetto a quelle fritte, ma non di molto. Il che vuol dire che preferire le patate al forno rispetto a quelle fritte ha un impatto veramente minimo sull’apporto calorico giornaliero totale.

Ad aggiungere il danno alla beffa ci si mette poi anche il fatto che la nutrizionista ha evidenziato come le patate al forno di solito contengano il 25% in più di carboidrati rispetto a quelle fritte. Per migliorarne sapore e consistenza, infatti, alle patate al forno vengono aggiunti amidi e zuccheri.

Non vi basta? Beh, nelle patatine fritte sono presenti vitamine e minerali che mancano in quelle al forno. Le patatine fritte contengono più potassio e vitamina C rispetto a quelle al forno (rispettivamente 12% contro il 7% e il 24% contro lo 0%).

Qual è dunque il succo del discorso per la nutrizionista? Che più che la tipologia, bisogna stare attenti alle porzioni. Le patate al forno non sono necessariamente più salutari di quelle fritte, ma possono comunque entrambe far parte della dieta, basta solo non esagerare con le dosi.

Meglio precisare quello che è ovvio: la nutrizionista si riferiva a calorie e grassi delle patatine fritte nude e pure, non affogate in un mare di ketchup, maionese o salsine varie.