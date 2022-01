Sigep di Rimini verrà replicato nel mondo grazie a un accordo internazionale

di Manuela 14 Gennaio 2022

Il Sigep di Rimini si prepara a sbarcare nel mondo: grazie a un accordo internazionale verrà replicato nelle fiere di Anuga.

Tutto merito dell’accordo stretto fra IEG – Italian Exhibition Group e Koelnmesse: grazie a questa collaborazione il Sigep di Rimini, manifestazione internazionale di IEG per quanto riguarda il Made in Italy delle filiere del gelato, pasticceria, cioccolato, caffè e panificazione artigianale, entrerà a far parte del calendario di edizioni di Anuga, fiera alimentare e delle bevande nota in tutto il globo, nelle sue diverse location mondiali.

IEG e Koelnmesse cercheranno di capire come organizzare insieme le nuove edizioni di Sigep, The Dolce World Expo, là dove Koelnmesse realizza gli eventi Anuga (dedicati ai formaggi, ai surgelati, alle bevande calde, al fresco e anche al fine food). Inoltre si cercherà anche di capire se ci siano nuovi mercati dove espandersi, là dove nessuno dei due player è già presente.

Corrado Peraboni, CEO di Italian Exhibition Group, ha spiegato che in un quadro internazionale di “continentalizzazione” delle fiere, questo accordo strategico vuole proiettare a livello mondiale Sigep, ambasciatore italiano del foodservice dolce. Il tutto sfruttando l’effetto volano di una grande manifestazione leader nel settore food come Anuga.

Il che è un po’ la tendenza del momento del settore delle fiere: unire le forze per farsi conoscere da un bacino più ampio.