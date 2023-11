Signorvino: la catena italiana pronta a sbarcare in Francia

Per Natale Signorvino si regala un esordio in quel d’Oltralpe: la catena italiana firmata da Sandro Veronesi si sta preparando per un’apertura a Parigi, dove andrà a occupare ben tre piani di un centralissimo palazzo in Place Saint Michel, nel pieno cuore della capitale di Francia. Una novità che dà un forte seguito alla prima apertura all’estero della catena, avvenuta appena una manciata di giorni fa – il nove di novembre, a essere ben precisi – a Praga, presso il centro commerciale Westfield Chodov.

Signorvino cresce, dunque, pur mantenendosi fedele alla formula che gli ha permesso di sognare (e progettare, naturalmente) in grande – una cantina ricca di più di duemila referenze e una proposta gastronomica che lascia spazio alle eccellenze del posto pur offrendo un menu dove figurano i più classici sapori della tradizione italiana.

Signorvino apre in Francia: tutti i dettagli sullo store di Parigi

Guai a definirlo, d’altro canto, un fulmine a ciel sereno: le voci di una potenziale apertura in Francia, o per essere più precisi proprio in quel di Parigi, si rincorrono dall’ormai lontano settembre del 2022 quando, per festeggiare i primi dieci anni di attività, Signorvino annunciò la propria intenzione di inaugurare quindici nuovi punti vendita.

L’approdo in Francia è dunque un viaggio sognato, chiamato e finalmente raggiunto; ma guai a definire questo particolare traguardo come “punto di arrivo”. Gli stessi piani alti di Signorvino, infatti, non hanno dubbi sul futuro della catena: l’idea è quella di arrivare a quota cinquanta store – distribuiti per lo Stivale, certo, ma anche e soprattutto in giro per il resto del mondo – il prima possibile, magari entro l’ormai prossimo 2025.

Squadra che vince non si cambia: come abbiamo accennato in apertura di articolo nei locali di Praga e di Parigi, come in tutti gli altri punti vendita Signorvino, saranno organizzati eventi e tema, degustazioni e incontri con i produttori nel progetto “Viaggio nel Gusto”, percorso che vuole unire la ricchezza della narrazione al gusto.

“Con l’apertura di Parigi concludiamo simbolicamente un intenso “viaggio nel gusto”, cominciato a Verona: siamo sempre alla ricerca di nuovi sapori e felici di portare con noi le eccellenze del nostro territorio” ha commentato Federico Veronesi, a capo di Signorvino, riferendosi alla tanto attesa apertura in Francia. “Signorvino ormai rappresenta un punto di riferimento per tutti gli appassionati di enogastronomia e per tutti coloro i quali abbiano la curiosità di scoprire questo magico mondo con facilità, divertendosi e sperimentando il meglio della produzione italiana”.