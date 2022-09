Signorvino festeggia i 10 anni di attività con 15 nuove aperture

di Manuela 19 Settembre 2022

Ricordate quando ad aprile Signorvino aveva dichiarato che avrebbe aperto nuovi locali a Milano, Roma e Parma? E poco dopo aveva aperto a Roma in piazza Barberini? Ecco, adesso si viene a sapere che per festeggiare i dieci anni di attività ha intenzione di aprire 15 nuovi locali (oltre che organizzare un video celebrativo, un contest online e eventi a Milano, Parma, Roma e Valpolicella)..

Signorvino ha intenzione di aprire 15 nuovi punti vendita fra il 2022 e il 2023 (più precisamente dieci solo nel 2022, gli altri l’anno successivo). I piani, salvo modifiche dell’ultimo minuto e pandemia permettendo (anche Signorvino aveva chiuso tutti i suoi punti vendita durante il primo lockdown nelle zone rosse), prevedono aperture sia nel Sud Italia che in Europa, in particolare a Parigi, in Francia e a Praga, nella Repubblica Ceca.

In questo modo, i negozi attivi passeranno da 25 a 34 in totale, mentre per quanto riguarda il numero dei dipendenti si salirà da 410 a 600 (registrando un +40%). Anche per quanto riguarda il fatturato, si ipotizza una crescita del 54%, passando dai 37 milioni di euro nel 2021 ai previsti 51 milioni per il 2022.

Attualmente Signorvino ha un wine store nelle seguenti città: