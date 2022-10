Silvio Berlusconi sceglie La Romana, e non è una barzelletta (ma forse dovrebbe)

Potrebbe sembrare l'inizio di una barzelletta, ma non lo è: Silvio Berlusconi è andato a mangiare un gelato a La Romana mentre infuria la tempesta per le sue dichiarazioni sulla vodka di Putin.

di Manuela 21 Ottobre 2022

Cosa fai dopo aver scatenato un putiferio nella tua maggioranza parlando dei regali ricevuti dal presidente di una nazione che ha appena scatenato una guerra a breve distanza da casa tua? Semplice: vai a mangiare un gelato. Per fare nomi e cognomi, Silvio Berlusconi, dopo aver parlato della vodka ricevuta in regalo da Putin, è andato a mangiarsi un gelato presso la gelateria La Romana dal 1947 insieme alla fidanzata Marta Fascina. Solo che ha poi postato festoso e festante la foto su Instagram, scatenando non poche perplessità.

Sul perché Silvio Berlusconi e Marta Fascina abbiano scelto proprio La Romana, fra tutte le millemila gelaterie di Roma, non è dato saperlo, forse era quella più vicina al posto di lavoro, vallo a sapere.

Quello che stranisce, oltre alla scelta del locale, è anche la tempistica. Nel post su Instagram, Berlusconi ci fa sapere che, dopo una giornata fra Camera e Senato, i due hanno deciso di concedersi un momento di relax. Marta ha scelto un gelato, lui una crepes.

Fin qui tutto ok, non fosse che Berlusconi è in mezzo a una bufera mediatica non da poco dopo le sue recenti dichiarazioni. Il Cavaliere, infatti, un paio di giorni fa ha spiegato di aver ricevuto una ventina di bottiglie di vodka in regalo da Putin. Che c’è di strano, direte voi, lo sanno tutti che Berlusconi e Putin sono amici di vecchia data.

Beh, diciamo che così su due piedi ci vengono in mente almeno un paio di motivi per cui Berlusconi avrebbe fatto meglio a evitare di parlare pubblicamente di tale regalo:

Putin ha scatenato una guerra quando la Russia ha invaso l’Ucraina e l’Italia è schierata dalla parte dell’Ucraina. Capirete che ammettere di aver ricevuto un regalo dal capo politico della nazione che ha invaso l’altra nazione che l’Italia sta sostenendo è quanto meno discutibile. Soprattutto quando Giorgia Meloni, il capo del tuo governo e coalizione, ha appena dato il suo pieno sostegno all’Ucraina. E con la stessa Kiev che, dopo queste affermazioni, tramite un tweet di Mykhailo Podolyak, consigliere di Zelensky, ha detto che “Mentre il signor Berlusconi è sotto l’effetto della vodka russa in compagnia di cinque amici di Putin in Europa, Giorgia Meloni dimostra quali sono i veri principi e la comprensione delle sfide globali”

e l’Italia è schierata dalla parte dell’Ucraina. Capirete che ammettere di aver ricevuto un regalo dal capo politico della nazione che ha invaso l’altra nazione che l’Italia sta sostenendo è quanto meno discutibile. Soprattutto quando Giorgia Meloni, il capo del tuo governo e coalizione, ha appena dato il suo pieno sostegno all’Ucraina. E con la stessa Kiev che, dopo queste affermazioni, tramite un tweet di Mykhailo Podolyak, consigliere di Zelensky, ha detto che “Mentre il signor Berlusconi è sotto l’effetto della vodka russa in compagnia di cinque amici di Putin in Europa, Giorgia Meloni dimostra quali sono i veri principi e la comprensione delle sfide globali” nel quinto pacchetto di sanzioni dell’UE nei confronti della Russia, viene specificato che è vietata l’importazione, anche sotto forma di regali, di alcolici e spiriti di provenienza dalla Russia, anche sotto forma di regali

Capite perché, in un clima del genere, forse postare la foto di te che mangi tranquillo un gelato con la tua fidanzata è forse leggermente inopportuno? Cosa che, fra l’altro, gli è stata fatta notare anche sotto il post di Instagram: