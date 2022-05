Silvio Berlusconi va in pizzeria da Gino Sorbillo e mangia la pizza con dedica

Silvio Berlusconi, a Napoli per la convention di Forza Italia, non si è fatto mancare la pizza con dedica nella pizzeria di Gino Sorbillo e i babà.

di Manuela 22 Maggio 2022

Nei giorni scorsi Silvio Berlusconi si trovava a Napoli per la convention di Forza Italia. E così ha deciso di approfittarne per fare un salto nella pizzeria di Gino Sorbillo e mangiarsi la pizza con dedica. Inoltre si è anche fato un selfie con dei babà.

Silvio Berlusconi e la compagna Marta Fascina (con un look in pieno stile Eva Kant) hanno deciso di concedersi una pizza gourmet nella pizzeria di Gino Sorbillo sul lungomare di Napoli. Come da prassi, l’ex premier ha scattato qualche selfie con i fan e si è anche fatto fotografare insieme allo staff della pizzeria mettendo bene in mostra le due pizze con dedica: una riportava la scritta Silvio e una la scritta Marta.

Una piccola curiosità riguarda la pizza di Marta: in una delle due foto pubblicate si vede che la decorazione riporta solamente il nome “Marta”, mentre nella foto scattata insieme a Berlusconi e Sorbillo, ecco che sulla pizza di Marta è comparso anche un cuore di mozzarella. Un’aggiunta dell’ultimo minuto su richiesta? Il pizzaiolo se l’era scordata durante la prima foto?

Mentre si trovava a Napoli, poi, ecco che Berlusconi ha anche ricordato il suo amore per questa città, cogliendo l’occasione per farsi anche un selfie con un piatto gigante di babà. Queste le sue parole: “Napoli è una città che amo profondamente. La città che considero la mia seconda città. Non è un caso che io mi sia sempre definito un napoletano nato a Milano. Nella mia vita ho scritto i testi di più di 100 canzoni napoletane. È una città dalle mille eccellenze e tra queste c’è sicuramente… il babbà!”.