Singapore: il ristorante più economico del mondo ha perso la stella Michelin

di Valentina Dirindin 3 Settembre 2021

È stata appena presentata la nuova edizione della guida Michelin Singapore e già ci sono le prime polemiche: quello che era conosciuto come il ristorante stellato più economico del mondo ha infatti perso la sua unica stella.

Hawker Chan, la bancarella di street food di Chan Hong Meng, non ha infatti visto riconfermato il suo prezioso macaron. Il semplicissimo – ma buono e frequentatissimo – locale era diventato famoso per il suo piatto di noodle con pollo alla salsa di soia, che era riuscito a conquistare perfino i rigorosissimi palati degli ispettori Michelin, guadagnandosi una stella nel 2016.

Il costo del piatto era praticamente da record: due dollari e cinquanta per una porzione. Ovviamente il riconoscimento aveva portato grande fortuna e notorietà al venditore ambulante, con articoli che ne hanno parlato in tutto il mondo. Così, Chan ha provato a espandere la sua realtà, aprendo nuovi locali (con il claim “il cibo stellato Michelin più economico del mondo”), e anche allargando le voci del suo menu.

Evidentemente però, non è riuscito a mantenere la stessa qualità del cibo, o almeno non abbastanza da soddisfare gli ispettori Michelin. Così, nella nuova guida, di lui non c’è traccia. “Penso semplicemente che la Michelin abbia difeso e protetto la dignità delle stelle”, ha commentato alla CNN l’esperto di cibo di Singapore KF Seetoh.