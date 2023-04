Slow Fish 2023: il tema dell’11esima edizione sarà il Coast to Coast

di Manuela Chimera 20 Aprile 2023

Torna l’appuntamento con Slow Fish 2023. L’appuntamento, che sarà, ovviamente, in presenza, è dal 1 al 4 giugno a Genova, più precisamente presso il Porto Antico. In questa 11esima edizione il tema sarà il concetto del Coast to Coast, ma si parlerà anche di tematiche molto attuali come i cambiamenti climatici, il problema della siccità e della plastica.

Slow Fish 2023: tutte le novità

La manifestazione biennale dedicata al mare e agli ecosistemi acquatici torna al Porto Antico e in Piazza Caricamento. Organizzata da Slow Food e da Regione Liguria, in collaborazione con il Comune di Genova, ecco che quest’anno il tema sarà il Coast to Coast, cioè il fatto che gli ambienti acquatici e la terraferma non sono ecosistemi separati, bensì sono ecosistemi strettamente interconnessi.

Si parlerà anche di tematiche molto importanti come la crisi climatica, la siccità, il problema dei rifiuti in mare e tanto altro ancora. Non mancheranno conferenze e forum, senza dimenticare, poi, gli assaggi e la buona cucina, fra Laboratori del Gusto e Appuntamenti a Tavola, con anche lezioni di In cucina con Slow Food. E ci saranno anche gli Aperitivi quotidiani in Arena.

Come di consueto sarà anche presente un’area tutta dedicata ai Food Truck, alle Cucine di Strada e alle Birre Artigianali, accanto all’Enoteca (con più di 300 etichette), il Mercato con tanto di bancarelle e i Presidi Slow Food.

Slow Fish 2023: conferenze e forum

In particolare, fra le Conferenze e i forum La parola ai pescatori che si terranno nella Slow Fish Arena, segnaliamo:

Dove la terra incontra l’acqua, 1 giugno ore 15: conferenza che parla proprio delle interconnessioni fra terra e mare. All’evento saranno presenti la scienziata, divulgatrice e attivista Mariasole Bianco, il biologo e planctologo Pierre Mollo e il giornalista e comunicatore scientifico Jacopo Pasotti

Acqua alle corde, 2 giugno ore 11.30: conferenza che parlerà della siccità e della crisi idrica, con riferimento ai cambiamenti climatici. Saranno presenti il climatologo Luca Mercalli, la biologa e referente tecnico del Parco Dela del Po Anna Gavioli e la geografa Francesca Greco

Ripuliamo il mare, generiamo bellezza, 3 giugno ore 12: si torna a parlare di inquinamento e plastica con Franco Borgogno, divulgatore scientifico dell’European Research Institute Onlus e Marco Capello, oceanografo dell’Università di Genova

Baciate dal mare. La rigenerazione delle città costiere, 4 giugno ore 15: ovviamente si parlerà della necessità di tutelare le città costiere, con Marco Dadamo, biologo

Slow Fish 2023: eventi e appuntamenti

Altri eventi e appuntamenti da non perdere a Slow Fish 2023 sono:

La parola ai pescatori: appuntamento fisso della Slow Fish Arena che permetterà di parlare di biodiversità ittica, crisi climatica e specie aliene grazie al contributo diretto dei pescatori

SOS: salviamo il gambero di fiume: attività di educazione dedicata ai bambini e ai ragazzi organizzata da Slow Food e dall’Acquario di Genova. Si parlerà di specie aliene e della salvaguardia del gambero di fiume italiano, l’Austropotamobius pallipes

I Laboratori del Gusto: organizzati nella Sala Reale Mutua dello stand Slow Food, qui si potranno assaggiare pesci, mitili, vini, oli e prodotti che riguardano l’agricoltura costiera

Appuntamenti a Tavola: pescatori e chef ci parlano di ecosistemi costieri visti nell’ottica delle preparazioni culinarie

In cucina con Slow Food: vere e proprie lezioni di cucina gestite dai cuochi dell’Alleanza Slow Food

Aperitivi quotidiani: tutti i giorni alle ore 19 la Slow Fish Arena ospita questi momenti dove scoprire storie agricole dell’Italia, con riferimento a vini e oli

Enoteca: 300 etichette selezionate dal team della Banca del Vino attendono i visitatori, insieme alla guida Slow Wine

Food Truck, Cucine di Strada e Birre Artigianali: spazio anche allo street food con le pizze e focacce liguri di Zena Zuena, la panissa e il fritto all’italiana di Camugin Italian Street Food, le trofie e il pesto del Pastificio Novella di Sori, gli Scottadito di San Benedetto del Tronto con l’Ape Piaggio e tanto altro ancora Mercato Slow Fish 2023: bancarelle e collettive regionali dove trovare tutti i prodotti della pesca e dell’agricoltura costiera

Presidi Slow Food: ne troverete trenta che vanno da prodotti dei mari caraibici alla cozza nera di Taranto

[Crediti Foto | Slow Food Presidium – Marche – Ph. Paolo Andrea Montanaro; Ph. Engin Akyurt, Unsplash]