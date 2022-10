Slow Wine 2023: tutti i vini con la Chiocciola, regione per regione

di Luca Venturino 7 Ottobre 2022

1957 cantine visitate e recensite (di cui 194 premiate con la Bottiglia e 74 con la Moneta), 227 Chiocciole, 386 “Vini Slow” e 156 “Vini Quotidiani”. Stiamo dando i numeri? No, affatto – si tratta del bagaglio enologico che troverete declinato tra le pagine della guida Slow Wine 2023, che verrà presentata in maniera ufficiale nella giornata di domani – sabato 8 ottobre, per intenderci – in quel di Milano, dalle 14 alle 20; e sarà disponibile per l’acquisto in libreria e online dal 12 ottobre. Qualcosetta, tuttavia, è già stato fatto trapelare: un paio di giorni fa, ad esempio, vi abbiamo dato l’anteprima dei nuovi ingressi in guida.

Oggi veniamo alle Chioccole, che rappresentano, parafrasando, il “premio sommo” per Slow Food; un simbolo che viene assegnato per il modo in cui le cantine “interpretano valori (organolettici, territoriali e ambientali) in sintonia con la filosofia di Slow Food. I vini di una Chiocciola rispondono anche ai criteri del buon rapporto tra la qualità e il prezzo, tenuto conto di quando e dove sono stati prodotti”.

Bando alle ciance, dunque: diamo un’occhiata alla lista ufficiale.

Abruzzo

Agricola Cirelli

De Fermo

Torre dei Beati

Valentini

Cataldi Madonna

Valle Reale

Praesidium

Emidio Pepe

Tenuta Terraviva

Alto Adige

Hof Gandberg – Thomas Niedermayr

Nusserhof – Heinrich Mayr

Pranzegg – Martin Gojer

Kuenhof – Peter Pliger

Manincor

Unterortl – Castel Juval

In Der Eben – Urban Plattner

Alois Lageder

Tenuta Dornach – Patrick Uccelli

Garlider – Christian Kerschbaumer

Basilicata

Elena Fucci

Musto Carmelitano

Cantine del Notaio

Grifalco

Calabria

A Vita

Sergio Arcuri

Campania

Cantine Matrone

Luigi Maffini

Giovanni Iannucci

Agnanum – Raffaele Moccia

Contrada Salandra

I Cacciagalli

Fontanavecchia

Tenuta San Francesco

Rocca del Principe

Luigi Tecce

Ciro Picariello

Cantine dell’Angelo

Emilia-Romagna

Gradizzolo – Ognibene

Orsi – Vigneto San Vito

La Tosa

Bergianti Vino – Terre Vive

Vittorio Graziano

Camillo Donati

Denny Bini – Podere Cipolla

Marta Valpiani

Paolo Francesconi

Villa Papiano

Fattoria Alessandro Nicolucci

Villa Venti

Vigne dei Boschi

Friuli-Venezia Giulia

I Clivi

Le Due Terre

Ronco Severo

Ronco del Gnemiz

Vignai da Duline

Guerila

Movia

Roncùs

Borgo San Daniele

Edi Keber

Simon di Brazzan

Skerk

Zidarich

Gravner

La Castellada

Damijan Podversic

Klabjan

Skerlj

Burja

Lazio

Casale della Ioria

Marco Carpineti

De Sanctis

Damiano Ciolli

Liguria

Terre Bianche

Cascina delle Terre Rosse

Walter De Battè

Possa

Santa Caterina

Lombardia

Togni Rebaioli

Cavalleri

La Costa

Dirupi

Barone Pizzini

Ar.Pe.Pe.

Fay

Andrea Picchioni

Calatroni

Agnes

Marche

Andrea Felici

Collestefano

Pievalta

Fattoria San Lorenzo

F.lli Bucci

Poderi Mattioli

La Staffa

Pantaleone

Valter Mattoni

Aurora

Le Caniette

Molise

Agricolavinica

Piemonte

Le Piane

Benito Favaro

Odilio Antoniotti

Cascina delle Rose

Cascina Roccalini

Serafino Rivella

Roagna

Pira & Figli – Chiara Boschis

Giuseppe Rinaldi

G.D. Vajra

Valfaccenda

Cavallotto Tenuta Bricco Boschis

Ezio Cerruti

Cascina Corte

San Fereolo

Anna Maria Abbona

Trediberri

Cascina Fontana

Conterno Fantino

Ferdinando Principiano

Piero Busso

Sottimano

Elvio Cogno

Mossio Fratelli

Cascina Fornace

Alberto Oggero

Fiorenzo Nada

Alessandria Fratelli

Iuli

Cascina San Michele – Marco Minnucci

Luigi Spertino

Vigneti Massa

Oltretorrente

Tenuta Migliavacca

Carussin

Puglia

Giancarlo Ceci

Antica Enotria

Paolo Petrilli

d’Araprì

Garofano Vigneti e Cantine

Alessandro Bonsegna

L’Archetipo

Plantamura

Gianfranco Fino

Morella

Sardegna

Lorenzo Pusole

Giuseppe Sedilesu

Sicilia

Valdibella

Barraco

Marco De Bartoli

Cantine Barbera

Ferrandes

Centopassi

Castellucci Miano

Calcagno

Frank Cornelissen

Bonavita

I Vigneri

Tenuta delle Terre Nere

COS

Arianna Occhipinti

Toscana

Tenuta di Valgiano

I Luoghi

Podere Concori

Fabbrica di San Martino

Antonio Camillo

Caiarossa

Ampeleia

Sassotondo

I Mandorli

Fattoria di Bacchereto Terre a Mano

Frascole

Fattoria Selvapiana

Corzano e Paterno

Isole e Olena

Badia a Coltibuono

Riecine

Castello dei Rampolla

Le Cinciole

Monte Bernardi

Caparsa

Monteraponi

Montevertine

Val delle Corti

Petrolo

Stefano Amerighi

Baricci

Fornacina

Il Paradiso di Manfredi

Le Chiuse

Poderi Sanguineto I e II

Podere della Civettaja

Cappellasantandrea

Montenidoli

Trentino

Lorenzo Bongiovanni

Eugenio Rosi

Pojer & Sandri

Maso Furli

Vignaiolo Fanti

Foradori

Redondel

Francesco Poli

Umbria

Adanti

Antonelli San Marco

Paolo Bea

Tabarrini

Palazzone

Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste

Les Granges

La Vrille

Veneto