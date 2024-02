Snoop Dogg e Dr. Dre lanciano il nuovo Gin & Juice RTD

Snoop Dogg mette per un attimo da parte la disputa a base di cereali con Walmart per lanciare insieme a Dr. Dre il nuovo Gin & Juice RTD

Snoop Dogg, insieme a Dr. Dre, ha deciso di lanciare una nuova gamma di drink ready to drink: arriva sul mercato Gin & Juice RTD. E sì, il nome non è certo casuale visto che si ispira all’omonima canzone di Snoop Dogg, uno dei suoi successi più famosi.

Come saranno i nuovi Gin & Juice RTD di Snoop Dogg?

Fra una disputa e l’altra in tribunale con Walmart per il suo marchio di cereali e un Super Bowl, ecco che Snoop Doog, coadiuvato da Dr. Dre (meglio noto all’anagrafe come Andre Romell Young ed è diventato famoso come membro del gruppo rap NWA, anche se forse al grande pubblico è più noto come il magnate delle cuffie dietro ai Beats by Dre), ha anche trovato il tempo di lanciare i suoi drink pronti da bere.

La nuova gamma si chiamerà Gin & Juice RTD e vuole celebrare i 30 anni dell’uscita della canzone con il medesimo nome. Non è certo la prima volta che Snoop Dogg si dedica al mondo dei drink. Come ricorderete di sicuro, infatti, è lui il volto della gamma di vini 19 Crimes, che comprende un bianco, un rosso, un rosé e anche uno spumante.

Il duo non è unito solamente dal lancio di questi nuovi drink: i due rapper, infatti, si sono appena esibiti insieme durante l’intervallo del Super Bowl. Inoltre nel 1992 avevano lavorato insieme al singolo Deep Cover di Dr. Dre.

Ma torniamo ai cocktail: si tratta di drink pronti da vere a base di gin (drink che vanno per la maggiore adesso, soprattutto dopo la pandemia), disponibili nei gusti e colori albicocca, agrumi, melone e frutto della passione.

Snoop Dogg ha spiegato che il trentesimo anniversario di una delle sue canzoni più famose è stato un buon momento per lavorare insieme al collega rapper e ha dichiarato: “Guarda a che punto siamo arrivati con le nostre carriere. Guarda la nostra età e cosa abbiamo fatto, nonostante tutto ci vogliamo ancora bene, quindi perché non fare qualcosa insieme? Molte volte le persone si conoscono da trent’anni e non si parlano, non escono insieme, dunque è divertente stare insieme a persone a cui vuoi bene davvero”.

Dr. Dre ha aggiunto che insieme cercano sempre di creare magia, si divertono a essere creativi e dietro al loro prodotto ci sono “amicizia, amore e cultura”. Nell’ottica di promuovere il loro gin hanno anche creato uno spot parodistico della famosa scena di Quei bravi ragazzi di Martin Scorse. Ecco il video:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da snoopdogg (@snoopdogg)

Fra gli altri investitori dietro a Gin & Juice troviamo anche Jimmy Iovine, il dirigente della casa discografica e co-fondatore di Beatsby Dre. Inoltre Patrick Halbert, Andrew Gill e Rocco Milano, i fondatori della linea di cocktail On The Rocks Cocktails guideranno le operazioni della compagnia, mentre ad occuparsi della distribzione sarà la Southern Glazer’s Wine and Spirits.