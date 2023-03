Snoop Dogg lancia una nuova linea di caffè

Snoop Dogg espande il suo impero: questa volta ha deciso di lanciare una nuova linea di caffè. L'idea gli è venuta dopo un viaggio in Indonesia.

di Manuela Chimera 17 Marzo 2023

In attesa di capire se Snoop Dogg e Gordon Ramsay apriranno mai un ristorante insieme, ecco che salta fuori che Snoop Dogg ha deciso di espandere il proprio impero. Come? Beh, lanciano una nuova linea di caffè. L’idea pare che sia venuta al cantante dopo un recente viaggio in Indonesia. E infatti i chicchi di caffè della sua nuova linea arriveranno dritti dritti dall’Indonesia.

Cosa si sa del caffè di Snoop Dogg?

Pare che quella di Snoop Dogg sarà una linea di prodotti di caffè premium, con chicchi provienti dall’Indonesia. Il marchio ha anche giù un nome: INDOxyz. Secondo un comunicato stampa, per creare questo marchio ha collaborato con l’imprenditore indonesiano Michael Riady, noto nel settore del caffè. Si tratterà di un marchio di caffè lifestyle premium.

Snoop Dogg ha spiegato che col caffè ha un rapporto di vecchia data. Dopo lunghe notti di studio trascorse a scrivere hit dopo hit, ecco che proprio il caffè ha fornito il giusto carburante che gli ha permesso di andare avanti (come a tutti Snoop Dogg, come a tutti).

Per questo motivo ha deciso di creare una nuova società insieme al partner Michael Riady, colui che gli ha fatto assaggiare il miglior caffè indonesiano. Snoop promette, poi, che Indo cambierà il settore.

I chicchi di Snoop Dogg arrivano da Gayo, una regione di Aceh, sull’isola di Sumatra. Questa zona è particolarmente rinomata per la produzione di Arabica di alta qualità che viene coltivata in una valle circondata da monti, con al centro il lago Tawat e la città di Takengon.

LEGGI ANCHE Snoop Dogg si aggiudica un Guinnes World Record con un Paradise cocktail

Effettivamente l’Indonesia è uno dei principali produttori mondiali di caffè. Qui la coltivazione del caffè è iniziata già alla fine del 1600, durante il periodo della colonizzazione olandese. In Indonesia si producono sia chicchi di Rabica che di Robusta. E anche il Kopi Luwak, a dire il vero. Se non lo conoscete, trattasi del caffè di zibetto, bevanda storica, ma alquanto controversa che viene prodotta a partire da chicchi di caffè parzialmente digerito dagli zibetti.

Diciamo che la linea di caffè va ad unirsi a tutte le altre attività commerciali collaterali del rapper. Se ricordate, infatti, Snoop Dogg ha una linea di accessori per animali domestici, ha prodotto dei cereali da colazione senza glutine chiamati Snoop Loopz, ha una sua etichetta di vini (e chi non ce l’ha nello star system? Pure Nicolas Cage sta pensando di lanciare una sua linea di Bourbon) e, ovviamente, da bravo sostenitore della cannabis, ha anche una linea di prodotti a base di cannabis.