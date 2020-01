Snoop Dogg: la catena Dunkin’ gli dedica un panino vegetale, il Beyond DO-Double G Sandwich

La catena di fast food Dunkin’ ha dedicato un panino vegetale al rapper Snoop Dogg. Siete pronti per il Beyond DO-Double G Sandwich? Ma attenzione: sarà disponibile in edizione super limitata solo per una settimana in quanto si tratta di una promozione legata agli hamburger vegetali.

Questo panino è stato ispirato alla passione del rapper per le proteine vegetali e l’amore per le ciambelle glassate (parole del comunicato stampa). Dunkin’ ha arruolato il rapper già l’anno scorso, impostando poi anche una campagna pubblicitaria per promuovere la carne di origine vegetale. Ma non finisce qui: alcuni punti ristoro Dunkin’s negli Stati Uniti distribuiranno gratuitamente l’originale Beyond Sausage Sandwich il 24 e 25 gennaio, mentre sempre Snoop e Dunkin’ apriranno anche un pop-up store dove si troveranno in vendita svariati capi di abbigliamento, fra cui una tuta verde con la scritta “Glazzzed for Days”.

Secondo Dave Hoffmann, il CEO di Dunkin’, Beyond Meat è stata una manna dal cielo per la catena: il Beyond Sausage Sandwich è il secondo articolo più venduto dopo il tradizionale bagel con pancetta, uova e formaggio. Non solo Burger King e McDonald’s stanno beneficiando della moda del momento, quella relativa alla carne non carne di origine vegetale, ma un po’ tutte le catene di fast food si stanno affannando per avere ciascuna il loro hamburger di carne finta.

[Crediti | CNN]